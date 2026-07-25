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Trung Đông

Iran khẳng định không có thái độ thù địch với các nước láng giềng

Đề cập đến những cuộc tấn công hiện nay của Iran nhắm vào các nước láng giềng Vùng Vịnh, ông Mohseni Eje’i nêu rõ Tehran chỉ đơn thuần là đang tấn công “nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ."

Thành Hữu-Trung Kiên-Phạm Hà
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan bằng tên lửa trong khuôn khổ đợt tấn công thứ 24 của Chiến dịch Nasr-2 (Chiến thắng 2). (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan bằng tên lửa trong khuôn khổ đợt tấn công thứ 24 của Chiến dịch Nasr-2 (Chiến thắng 2). (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni Eje’i ngày 24/7 khẳng định Tehran không có thái độ thù địch đối với các quốc gia láng giềng.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đang ở thăm Tehran, ông Mohseni Eje’i nhấn mạnh Iran “đã luôn giúp đỡ các nước láng giềng và sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong những lúc khó khăn."

Đề cập đến những cuộc tấn công hiện nay của Iran nhắm vào các nước láng giềng Vùng Vịnh, ông Mohseni Eje’i nêu rõ Tehran chỉ đơn thuần là đang tấn công “nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ."

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố ông chưa đưa ra quyết định về việc có tiến hành những cuộc tấn công lớn nhằm vào Iran hay không, bởi Tehran đang “rất nghiêm túc” trong tiến trình đàm phán với Washington.

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra sau những thông tin cho rằng ông sẽ gặp đội ngũ cố vấn để bàn về một chiến dịch quy mô lớn.

Cũng trong ngày 24/7, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khuyến cáo công dân nước này phải “luôn đề phòng” và tránh các hoạt động gây chú ý trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Viết trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo có thể xảy ra tình trạng gián đoạn hoạt động đi lại, bao gồm hủy chuyến bay và đóng cửa không phận do tình trạng leo thang xung đột trong khu vực.

Các công dân Mỹ được khuyến nghị tải một ứng dụng của Israel “để nhận cảnh báo theo thời gian thực về rocket, những cuộc tấn công bằng tên lửa và sự xâm nhập của thiết bị bay không người lái (UAV) có vũ trang."

Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng đề nghị các công dân nước này có kế hoạch đi lại từ sân bay Ben-Gurion hoặc Haifa nên kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không và sân bay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Iran #Tấn công #Xung đột leo thang Iran
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