Thế giới

Trung Đông

Sân bay có căn cứ liên quân Mỹ hứng đợt tấn công mới bằng UAV

Vụ việc diễn ra sau các cuộc không kích và đáp trả giữa Mỹ, Iran gần đây, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng cũng như các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự có liên quan đến Mỹ.

Thanh Phương
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Ít nhất 5 thiết bị bay không người lái (UAV) đã bị lực lượng phòng không Iraq bắn hạ gần sân bay quốc tế Erbil, thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc nước này, trong khi một chiếc khác rơi xuống khu vực nông nghiệp lân cận, làm bùng phát một đám cháy nhỏ.

Theo các nguồn tin an ninh địa phương, tổng cộng có 6 thiết bị bay không người lái hướng về thành phố Erbil, thủ phủ của khu tự trị Kurdistan. Trong số này, 5 chiếc bị đánh chặn gần sân bay, chiếc còn lại rơi xuống một cánh đồng gần đó.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên sau khi hệ thống phòng không được kích hoạt. Một số thiết bị bay không người lái xuất hiện trên bầu trời Erbil và có khói bốc lên từ khu vực sân bay sau các vụ đánh chặn.

Sân bay Erbil là nơi đặt căn cứ của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, đồng thời cũng là địa điểm đặt một tổ hợp lãnh sự lớn của Mỹ. Trong những ngày gần đây, sân bay này liên tiếp trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp sau các cuộc không kích và đáp trả giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng cũng như các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự có liên quan đến Mỹ trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Đông #UAV #Erbil #liên quân Mỹ #tấn công #sân bay Iraq
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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