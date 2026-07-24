Iraq, Iran hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Iraq và Iran ngày 23/7 đã nhất trí xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, hạ tầng, hành chính và kinh tế, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tới Tehran kể từ khi nhậm chức.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, hai bên thống nhất giao bộ trưởng ngoại giao hai nước xây dựng một văn kiện hợp tác chiến lược toàn diện, làm cơ sở định hướng quan hệ song phương lâu dài trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa.

Bên cạnh đó, Iraq và Iran đã ký nhiều thỏa thuận và biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, trong đó có thỏa thuận về vận tải đường bộ quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa qua biên giới, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại song phương.

Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh dự án tuyến đường sắt nối thành phố Kermanshah của Iran với Baghdad thông qua cửa khẩu Khosravi và thành phố Khanaqin của Iraq, được xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải kết nối Iran với Iraq và các thị trường trong khu vực.

Hai bên cũng cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, đầu tư, trung chuyển hàng hóa, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tháo gỡ các rào cản pháp lý và hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án chung.

Theo thỏa thuận, Ủy ban Cấp cao hỗn hợp Iraq-Iran sẽ họp thường niên, luân phiên tổ chức tại Baghdad và Tehran nhằm giám sát việc triển khai các cam kết đã đạt được.

Trong tuyên bố chung, Iraq và Iran khẳng định các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài. Hai nước cũng tái khẳng định ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô.

Chuyến thăm của Thủ tướng Zaidi diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông kết thúc các cuộc hội đàm tại Washington nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Mỹ, cho thấy nỗ lực của Baghdad trong việc duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng.

Hiện kim ngạch thương mại giữa Iraq và Iran đạt hơn 12 tỷ USD mỗi năm, đưa Iraq trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Iraq phụ thuộc đáng kể vào nguồn khí đốt và điện nhập khẩu từ Iran, trong khi mỗi năm có hàng triệu người Iran hành hương tới các thánh địa Najaf và Karbala, góp phần củng cố mối liên kết kinh tế, tôn giáo và xã hội giữa hai nước./.

Iraq triệu quan chức ngoại giao Mỹ, Iran phản đối các cuộc tấn công thương vong Iraq duy trì quan hệ cân bằng để không bị "lôi kéo vào các khu vực xung đột", đồng thời lên án cuộc tấn công nhắm vào PMF và mô tả đây là hành vi "vi phạm trắng trợn" chủ quyền quốc gia.

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