Thảm kịch giao thông tại Syria: 35 người chết, 30 người bị thương

Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc nối Deir ez-Zor và Damascus của Syria đã khiến hàng chục người vong mạng và bị thương nặng vào ngày 25/7.



Theo Bộ Nội vụ Syria, tai nạn xảy ra tại khu vực giữa thị trấn Al-Sukhnah và thành phố cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs. Vào thời điểm trên, một xe buýt chở các thành viên của Lực lượng An ninh Nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường.



Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ và đoàn xe cứu thương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Do khu vực xảy ra tai nạn nằm xa các cơ sở y tế lớn, nhà chức trách đã phải triển khai nhiều trực thăng để đưa các nạn nhân bị thương nguy kịch đến Bệnh viện Quân y Homs điều trị.

Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên.



Tuyến cao tốc Deir ez-Zor–Damascus dài hơn 400 km là huyết mạch giao thông quan trọng nối các tỉnh miền Đông với thủ đô Damascus. Tuy nhiên, tuyến đường này từ lâu đã trở thành "điểm đen" về an toàn giao thông do hệ thống hạ tầng bị tàn phá nặng nề sau gần 14 năm xung đột, cộng thêm việc thiếu kinh phí bảo trì và các phương tiện tham gia giao thông quá cũ kỹ.



Theo thống kê của cơ quan ứng phó khẩn cấp Syria, chỉ trong 9 tháng đầu năm ngoái, quốc gia này đã ghi nhận hơn 2.000 vụ tai nạn giao thông. Tai nạn đường bộ hiện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại đất nước này./.

Đánh bom tại trung tâm thủ đô của Syria khiến 9 người thiệt mạng Cơ quan chức năng cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h00 giờ địa phương (19h00 cùng ngày giờ Việt Nam), khi một thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 1kg và chứa nhiều mảnh kim loại phát nổ.

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