Algeria xây dựng cơ chế quốc gia kiểm chứng thông tin nhằm chống tin giả

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Algeria đang xúc tiến xây dựng một cơ chế kiểm chứng và giám sát thông tin nhằm ngăn chặn sự lan truyền tin giả và thông tin sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Algeria cho biết cơ chế mới được soạn thảo nhằm bảo vệ tính xác thực của thông tin, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với các nội dung trên môi trường số.

Hiện giới chức chưa công bố chi tiết về cơ chế này, song cho biết đây là biện pháp ứng phó trước sự gia tăng các thông tin chưa được kiểm chứng và các tin đồn mang tính xuyên tạc trên mạng.

Chính phủ Algeria cho biết quyết định trên được đưa ra sau một số vụ việc gần đây trong đó thông tin sai lệch đã gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe cộng đồng, hoạt động kinh tế và công tác quản lý.

Thông tin về cháy rừng trên mạng xã hội TikTok ở Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đầu tháng 7 vừa qua, các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội ở Algeria cho rằng dưa hấu trồng trong nước bị nhiễm độc, gây ngộ độc thực phẩm. Thông tin này khiến sức mua giảm mạnh, tác động tiêu cực đến hoạt động tiêu thụ nông sản và thu nhập của người nông dân.

Trong bối cảnh Algeria cũng đang phải đối mặt với các đợt cháy rừng nghiêm trọng, giới chức nhấn mạnh việc phát tán thông tin sai lệch trong các tình huống khẩn cấp có thể gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng cứu hộ.

Thời gian qua, nhiều cơ quan nhà nước như Phủ Tổng thống và Bộ Quốc phòng Algeria thường xuyên phát đi các thông báo bác bỏ những thông tin không chính xác xuất hiện trên mạng. Theo truyền thông trong nước, cơ chế kiểm chứng mới sẽ bổ sung thêm một công cụ nhằm xác minh và phản bác các thông tin sai lệch.

Kế hoạch này cũng dẫn tới nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nếu thiếu sự độc lập và minh bạch, hệ thống kiểm chứng thông tin này có thể hạn chế các quan điểm phản biện.

Tuy nhiên, Chính phủ Algeria khẳng định mục tiêu của sáng kiến là tăng cường độ tin cậy của thông tin trên không gian mạng, góp phần bảo vệ người dân trước những tác động tiêu cực của thông tin sai lệch và tin đồn thất thiệt./.

AI làm mờ ranh giới thật-giả, đặt thách thức lớn cho thông tin số Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh chóng của AI không chỉ khiến việc nhận diện nội dung giả trở nên khó khăn hơn mà còn làm thay đổi cách thông tin được tạo ra và lan truyền trong xã hội.

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