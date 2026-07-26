"Cửa ngõ" để Việt Nam tiến vào thị trường Tây Phi

Chiều 25/7, tại khách sạn El Aurassi ở thủ đô Algiers, phát biểu khi tiếp đón Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Bộ trưởng Hội nhập châu Phi, Ngoại giao và Người Senegal ở nước ngoài, ông Cheikh NIANG cho biết ông luôn đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh Senegal là "cửa ngõ" ổn định và an toàn nhất để Việt Nam tiến vào thị trường Tây Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tại cuộc gặp, Đại sứ Trần Quốc Khánh khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là sự gắn kết giữa những người bạn thân thiết và thủy chung từ lâu. Hai nước thường xuyên có lập trường tương đồng và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Theo Đại sứ, điểm sáng nhất trong 3 năm qua là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến Senegal vào năm ngoái. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam luôn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về Senegal và mong muốn được đón tiếp người đồng cấp Senegal tại Việt Nam. Về quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết một số tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel đang rất quan tâm đến việc tìm kiếm các đối tác Senegal có năng lực, đáng tin cậy để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, và mong muốn hai bên sẽ thực hiện tốt thỏa thuận về mua bán gạo và ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ.

Bộ trưởng Hội nhập châu Phi, Ngoại giao và người Senegal ở nước ngoài Cheikh NIANG tiếp Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Senegal chia sẻ bản thân có một sự gắn kết đặc biệt với Việt Nam vì từng là Đại sứ Senegal tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam. Ông cho rằng việc lập Đại sứ quán Việt Nam tại Dakar và Đại sứ quán Senegal tại Hà Nội là mục tiêu lý tưởng và cần thiết để phản ánh đúng tầm vóc quan hệ giữa hai nước. Để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Ngoại giao Senegal bày tỏ sự sẵn sàng thăm Hà Nội hoặc đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tại Senegal.

Trước đề xuất của Đại sứ Trần Quốc Khánh về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác, gồm đại diện nhiều bộ ngành để cùng nhau soạn thảo các lộ trình hợp tác triển vọng nhất, ông Cheikh NIANG đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp ngay với phía Việt Nam để xem xét tính khả thi của đề xuất này.

Hiện cộng đồng người Việt tại Senegal đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Liên đoàn Vovinam (Việt Võ Đạo) tại Senegal, do một người Senegal làm Chủ tịch, hoạt động rất hiệu quả và là "nhịp cầu" vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai nước./.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal tăng gần 30 lần Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024.

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