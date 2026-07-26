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Tháng 9 sẽ hoàn thành đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bêtông ximăng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.

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Ngày 26/7, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bêtông ximăng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn.

Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc thi hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sân bay Long Thành #Hàng không