AfDB cảnh báo "siêu" El Nino có thể khiến châu Phi thiệt hại 20 tỷ USD

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo hiện tượng "siêu" El Nino có thể khiến các nước châu Phi thiệt hại 10-20 tỷ USD, làm giảm trung bình 1-2% GDP ở những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất và gây ra làn sóng di cư quy mô lớn.

Giám đốc phụ trách biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của AfDB, ông Anthony Nyong, cho biết đây là ước tính đầu tiên về tác động kinh tế của El Nino do một ngân hàng phát triển đa phương đưa ra.

Theo các nhà dự báo, nếu nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương tiếp tục tăng, El Nino lần này có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Ngoài nguy cơ hạn hán, lũ lụt và bão, hiện tượng này còn có thể làm hư hại cơ sở hạ tầng, gây sức ép lên ngân sách và hệ thống ngân hàng của các nước nghèo.

Ông Nyong cho rằng nhiều chính phủ đang mắc kẹt trong "bẫy tài chính khí hậu," khi phải cắt giảm chi cho y tế, giáo dục hoặc hạ tầng để có kinh phí khắc phục thiên tai.

AfDB cho biết hạn hán tại vùng Sahel có thể kéo dài, trong khi quá trình phục hồi sau các cơn bão lớn như Idai ở Mozambique năm 2019 phải mất nhiều năm. El Nino giai đoạn 2023-2024 từng gây hạn hán nghiêm trọng ở miền Nam châu Phi, mưa lớn và lũ lụt tại Đông Phi, khiến mùa màng thất bát, giá lương thực tăng cao và mực nước biển dâng kỷ lục.

AfDB cũng ước tính nông dân châu Phi đã mất gần 330 triệu USD thu nhập trong năm nay, còn ngành thủy sản có thể giảm năng suất 1-4%.

Để ứng phó, AfDB sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 9 nhằm đánh giá tác động của El Nino đối với các dự án đầu tư và hỗ trợ các nước tiếp cận thêm nguồn vốn từ Quỹ Khí hậu Xanh, Quỹ Thích ứng, các Quỹ Đầu tư Khí hậu và các cơ chế bù đắp thiệt hại.

Ông Nyong cho rằng nhu cầu tài chính để thích ứng với biến đổi khí hậu của châu Phi trong 12 tháng tới có thể tăng lên 100 tỷ USD, gấp đôi ước tính trước đó. Ông cũng cảnh báo Sudan, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Mali, Burundi và Nigeria có thể chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng, với giá ngô có nguy cơ tăng gấp đôi, làm gia tăng tình trạng di cư và cạnh tranh về đất đai, nguồn nước.

Theo ông, đầu tư để tăng khả năng chống chịu thiên tai sẽ hiệu quả và ít tốn kém hơn nhiều so với khắc phục hậu quả sau khi thảm họa xảy ra./.

Nhiều quốc gia châu Phi đối mặt nguy cơ khan hiếm nước nghiêm trọng Trong năm qua, lượng mưa suy giảm khiến dòng chảy sông ngòi tại nhiều nơi giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, sản xuất nông nghiệp, sinh kế và đời sống hàng triệu người dân.

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