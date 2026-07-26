Hàn Quốc phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng

Ngày 26/7, Cục Khí tượng Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất tại Daegu và các khu vực khác ở phía Đông Nam nước này, khi nhiệt độ vượt 30 độ C.

Các thành phố Pohang và Gyeongju đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất từ đầu ngày. Tính đến 13h00, giờ địa phương, nhiệt độ đã đạt 38,4 độ C ở Gyeongju, 35,4 độ C ở Daegu và 32,1 độ C ở Pohang.

Đây là lần mới nhất Hàn Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất kể từ khi cơ quan khí tượng áp dụng hệ thống cảnh báo nắng nóng mới vào ngày 1/6 để cảnh báo người dân về tình trạng nắng nóng cực độ.

Cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất được ban hành khi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39 độ C trở lên ở những khu vực có nhiệt độ cảm nhận đạt 35 độ C trở lên trong ít nhất hai ngày liên tiếp.

Khu vực Đông Bắc Á đang trải qua mùa Hè khắc nghiệt với nắng nóng kỷ lục. Hồi tháng 4, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng đã đưa ra thuật ngữ "kokushobi", dùng để chỉ những ngày có nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhằm cảnh báo người dân về nắng nóng cực độ một cách hiệu quả hơn. Nhiệt độ cao nguy hiểm đã khiến hàng nghìn người phải nhập viện vì say nắng trong những ngày gần đây.

Chính quyền các địa phương kêu gọi người dân ở trong những nơi có điều hòa, tránh ra ngoài không cần thiết và uống nước trước khi cảm thấy khát. Người già và trẻ nhỏ cần được đặc biệt chú ý vì họ dễ bị mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng hơn./.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm nay Nạn nhân là một người đàn ông, 80 tuổi, ở Seoul. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào sử dụng.