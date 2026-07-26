An ninh mạng trở thành thách thức kinh tế lớn của Australia

Vụ tấn công mạng nhằm vào Origin Energy, một trong những tập đoàn điện và khí đốt lớn nhất Australia, được công bố cuối tháng 7/2026 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng đối với doanh nghiệp nước này.

Không chỉ lĩnh vực năng lượng, các ngành y tế, tài chính, viễn thông và bán lẻ cũng liên tiếp trở thành mục tiêu của tin tặc trong những năm gần đây, cho thấy an ninh mạng đang trở thành một trong những rủi ro lớn đối với hoạt động kinh doanh và ổn định kinh tế.

Origin Energy cho biết tin tặc đã truy cập trái phép vào một phần dữ liệu khách hàng của tập đoàn, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại và một phần thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán.

Doanh nghiệp hiện đã phối hợp với Trung tâm An ninh mạng Australia (ACSC), Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Văn phòng Ủy viên Thông tin Australia (OAIC) để điều tra quy mô vụ việc.

Trước đó, trong thư điện tử gửi tới Origin Energy ngày 21/7, đối tượng tấn công tuyên bố đã tiếp cận dữ liệu của khoảng 2 triệu khách hàng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh và hiện chưa rõ số lượng khách hàng thực tế bị ảnh hưởng.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ ít ngày trước đó, Partnered Health, đơn vị vận hành mạng lưới phòng khám đa khoa trên toàn Australia, cũng xác nhận bị tấn công, khiến nhiều hồ sơ y tế và thông tin cá nhân của bệnh nhân bị đánh cắp.

Người dân Australia. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Trước đó, các doanh nghiệp lớn như nhà mạng Optus và công ty logistics DP World Australia cũng từng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng nghiêm trọng, làm lộ dữ liệu của hàng trăm nghìn khách hàng.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra cho thấy tấn công mạng đang chuyển từ các sự cố riêng lẻ thành một nguy cơ thường trực đối với doanh nghiệp Australia.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy mối đe dọa này không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ngày càng phức tạp về phương thức tấn công.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu War Studies Research Group, khoảng 47% người Australia từng là nạn nhân của một hình thức tội phạm mạng trong năm 2025.

Đối với doanh nghiệp, mục tiêu của tin tặc cũng đang thay đổi. Nếu trước đây các cuộc tấn công chủ yếu nhằm mã hóa hệ thống để yêu cầu tiền chuộc, thì hiện nay dữ liệu khách hàng và thông tin kinh doanh có giá trị đang trở thành mục tiêu chính nhằm phục vụ hoạt động tống tiền hoặc lừa đảo.

Một yếu tố làm gia tăng mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công là sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI). Báo cáo AI-Era Ransomware Report 2026 của hãng an ninh mạng Proofpoint cho thấy 67% doanh nghiệp Australia từng bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) cho biết AI đã giúp các cuộc tấn công trở nên hiệu quả hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng 70% các vụ ransomware tại Australia có kèm hành vi đánh cắp dữ liệu, phản ánh sự chuyển dịch từ việc “khóa hệ thống” sang khai thác dữ liệu để gây sức ép với doanh nghiệp.

Ông Ryan Kalember, Giám đốc Chiến lược của Proofpoint, cho biết AI không tạo ra hình thức tấn công hoàn toàn mới nhưng giúp các phương thức truyền thống trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn.

Tin tặc có thể sử dụng AI để tạo các email lừa đảo có nội dung tự nhiên, giả mạo đồng nghiệp hoặc đối tác, xây dựng các chiến dịch đánh cắp thông tin đăng nhập quy mô lớn và nhanh chóng phân tích cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp trước khi xâm nhập.

Đáng chú ý, yếu tố con người vẫn là điểm yếu lớn nhất trong hệ thống phòng thủ. Khảo sát của Proofpoint chỉ ra rằng 37% vụ ransomware tại Australia bắt nguồn từ email lừa đảo hoặc các hình thức tấn công dựa trên kỹ thuật xã hội.

Trong khi đó, 41% doanh nghiệp cho biết nhân viên không phát hiện dấu hiệu bất thường vì các email giả mạo quá giống thư điện tử hợp pháp, còn 42% vụ việc xảy ra do người dùng vô tình mở tệp tin hoặc đường dẫn độc hại.

Thực tế này cho thấy rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng của bộ phận công nghệ thông tin, mà đã trở thành bài toán về quản trị doanh nghiệp, đào tạo nhân sự và bảo vệ dữ liệu.

Khi hoạt động kinh doanh ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số, chỉ một sơ suất nhỏ của người dùng cũng có thể tạo ra lỗ hổng để tin tặc xâm nhập vào toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh thiệt hại về hoạt động, các vụ tấn công mạng còn tạo ra chi phí kinh tế ngày càng lớn. Doanh nghiệp phải dành nguồn lực để điều tra sự cố, khôi phục hệ thống, hỗ trợ khách hàng, nâng cấp bảo mật và xử lý các nghĩa vụ pháp lý.

Với vụ việc của Origin Energy, doanh nghiệp có thể đối mặt mức phạt lên tới 50 triệu AUD (khoảng 34,9 triệu USD) hoặc tương đương 30% doanh thu nếu cơ quan chức năng xác định công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu khách hàng theo quy định.

Ngoài tổn thất trực tiếp, thiệt hại về uy tín cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Việc mất niềm tin của khách hàng có thể ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu như năng lượng, tài chính và y tế - những lĩnh vực quản lý lượng lớn dữ liệu cá nhân.

Các nhà hoạch định chính sách Australia cũng đang nhìn nhận an ninh mạng dưới góc độ rộng hơn, gắn với ổn định kinh tế và tài chính. Phát biểu tại Hội nghị Hiệp hội Ngân hàng Australia vào tháng 6/2026, Phó Thống đốc phụ trách Hệ thống tài chính của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, tức ngân hàng trung ương) Brad Jones cho rằng ngành tài chính cần chuẩn bị cho một “tương lai nhiều cú sốc hơn”, trong đó tấn công mạng và cạnh tranh địa chính trị sẽ trở thành những rủi ro mang tính cấu trúc.

Theo ông Jones, sự phát triển của AI, điện toán lượng tử và quá trình số hóa nhanh chóng đang mở rộng “bề mặt tấn công”, trong khi các nhóm tin tặc có thể huy động nguồn lực lớn hơn trước.

Điều này đòi hỏi các tổ chức tài chính và doanh nghiệp phải xây dựng kịch bản ứng phó với những tình huống nghiêm trọng, thay vì chỉ tập trung xử lý hậu quả sau khi sự cố xảy ra.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị việc tăng cường năng lực phòng vệ cần trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đầu tư vào công nghệ bảo mật, doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá rủi ro, kiểm tra khả năng phục hồi hệ thống, giám sát các đối tác trong chuỗi cung ứng và nâng cao kỹ năng nhận diện lừa đảo cho nhân viên.

Về phía Chính phủ Australia, tiến trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật và khu vực doanh nghiệp đang được đẩy mạnh nhằm nâng cao khả năng chia sẻ thông tin, cảnh báo sớm và ứng phó với các sự cố an ninh mạng.

Nhiều doanh nghiệp cũng đang tăng đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực đa yếu tố và các công nghệ phát hiện tấn công dựa trên AI nhằm giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập.

Khi nền kinh tế số tiếp tục được mở rộng và dữ liệu trở thành tài sản có giá trị cao, an ninh mạng không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin.

Khả năng bảo vệ dữ liệu, duy trì hoạt động liên tục và ứng phó hiệu quả với các cuộc tấn công đang trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế Australia trước những rủi ro ngày càng phức tạp trong môi trường số./.

Iran hứng đợt tấn công mạng thứ hai trong hai tuần Ba ngân hàng nhà nước lớn nhất Iran phải tạm dừng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép.