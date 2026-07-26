Triều Tiên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động trước thềm kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng (27/7), với nhiều sự kiện dành cho các cựu chiến binh và sự tham gia của đại diện ngoại giao Trung Quốc, Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết lễ chính kỷ niệm sẽ được tổ chức trọng thể tại Bình Nhưỡng vào ngày 27/7. Trước đó, hàng trăm cựu chiến binh và người có công trong chiến tranh đã về thủ đô để tham dự các hoạt động.

Nhiều tổ chức quần chúng, thanh thiếu niên và học sinh cũng tham gia các hoạt động chào mừng, trong khi các cuộc gặp gỡ giữa cựu chiến binh và thế hệ trẻ được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi quà tới các cựu chiến binh trên toàn quốc và khẳng định vai trò của thế hệ tham gia chiến tranh trong việc gìn giữ truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ.

Các hoạt động năm nay còn có sự tham gia của đại diện ngoại giao Trung Quốc và Nga tại Bình Nhưỡng. Theo truyền thông Triều Tiên, Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Vương Á Quân (Wang Yajun) và Đại biện lâm thời Nga Vladimir Topekha đã tới thăm các di tích lịch sử cách mạng.

Trong lưu bút tại một địa điểm tưởng niệm, Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh mong muốn tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều, đồng thời cùng gìn giữ hòa bình.

Ngày 27/7 được Triều Tiên gọi là "Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc," đánh dấu ngày ký Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Từ năm 1996, Bình Nhưỡng nâng ngày này thành ngày lễ quốc gia và coi đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm./.

Triều Tiên khẳng định sự cần thiết của việc hiện đại hóa quân đội Ông Kim Jong Un khẳng định quân đội Triều Tiên phải luôn giữ vai trò nòng cốt và tiên phong không chỉ trong chỉ trong sự nghiệp bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà còn trong công cuộc phát triển đất nước.