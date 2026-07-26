Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin cuối về bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đây là tin cuối cùng về bão số 2.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 27/7 đến ngày 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác còn lại của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ, thành phố Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo, đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. (Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7 ở khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 26/7, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực nói trên, đặc biệt tại các xã/phường: Bến Giằng, Hiệp Đức, Hải Vân, Thạnh Mỹ (thành phố Đà Nẵng).

Đối với tỉnh Đắk Lắk gồm các xã, phường: Buôn Đôn, Đắk Phơi, Ea Bung, Liên Sơn Lắk, Yang Mao.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 26/7), khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 là 65,4mm, Hoà Bắc 48,4mm (thành phố Đà Nẵng); Đăk Phơi 40,8mm (Đắk Lắk);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt do bão Noul Trong bối cảnh nguy cơ lũ lụt vùng núi cao do ảnh hưởng của bão Noul, Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt cho các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Đông.

​