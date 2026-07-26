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Iran và Oman đạt tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz

Iran cho biết nước này và Oman đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nhưng vẫn chưa nêu rõ có chấp nhận đề xuất được đưa ra.

Minh Hiếu
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Iran và Oman đạt tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz

Hàn Quốc và Mỹ ký Tuyên bố San Francisco về AI

Triều Tiên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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