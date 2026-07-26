Petrolimex lý giải việc khách hàng bị hạn chế lượng mua đối với dầu diesel

Nhiều khách hàng đã phản ánh khi tới cửa hàng nhiên liệu thuộc hệ thống của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) mua dầu diesel thì bị hạn chế lượng mua.

Về việc này, đại diện Petrolimex lý giải đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ, tạm thời khi nhu cầu tăng cao đột biến dồn về hệ thống phân phối thuộc Petrolimex và một số đơn vị có thể phải thực hiện điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng.

Anh Phạm Văn Xuyên ở Mỹ Đình cho biết: “Hai ngày trước, tôi đến cửa hàng Petrolimex ở khu Mỹ Đình định đổ đầy bình dầu diesel cho chiếc xe của gia đình nhưng nhân viên bán hàng Petrolimex chỉ bán tối đa 1 triệu đồng thay vì bán đầy bình như thường lệ."

Tương tự như vậy, chị Nguyễn Thị Hương ở Minh Khai cho biết: "Tôi thường xuyên đổ đầy bình cho xe tại cửa hàng Petrolimex nhưng ba ngày trước đây, nhân viên bán hàng Petrolimex giải thích chỉ có thể bán tối đa 1 triệu đồng cho 1 khách hàng để đảm bảo lượng bán cho các khách hàng khác trong thời điểm nguồn cung đang khó khăn."

Lý giải về vấn đề này, đại diện Petrolimex cho biết tập đoàn ghi nhận và chia sẻ với những bất tiện của khách hàng khi có nhu cầu mua dầu diesel từ hệ thống của Petrolimex.

Theo đại diện Petrolimex, trong 7 tháng của năm 2026, nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong hệ thống Petrolimex duy trì ở mức rất cao, tập trung khu vực phía bắc và tăng rõ rệt trong các tháng gần đây.

Đặc biệt, trong tháng 7/2026, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tại kênh bán lẻ, sản lượng bình quân tăng tương ứng 36,8% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước liền kề.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn cung trên thị trường trong nước chủ yếu do diễn biến xung đột Trung Đông giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Có thể một số thương nhân gặp khó khăn trong việc tạo nguồn, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng nhanh tại một số địa bàn và khung thời gian nhất định dẫn đến việc dịch chuyển và tập trung nhu cầu về hệ thống Petrolimex. Điều đó đã tạo áp lực lớn lên năng lực tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung hàng hóa tức thời.

Trong những trường hợp này, một số đơn vị có thể phải thực hiện điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng liên tục cho nhiều nhóm khách hàng. Đây là tình huống phát sinh mang tính cục bộ, tạm thời khi nhu cầu tăng cao đột biến dồn về hệ thống phân phối thuộc Petrolimex.

Với vai trò là doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ lực, Petrolimex đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu của thị trường từ khâu tạo nguồn, điều độ và luân chuyển hàng hóa giữa các khu vực; thường xuyên rà soát tình hình cung-cầu, tồn kho và tiến độ hàng về; đồng thời chủ động phương án tiếp nhận, vận tải và bổ sung hàng hóa cho các địa bàn có nhu cầu tăng cao.

Petrolimex cũng đã yêu cầu các đơn vị, cửa hàng tổ chức bán hàng đúng quy định, chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng trong trường hợp nếu có phát sinh khó khăn về nguồn hàng tại từng thời điểm; đồng thời ưu tiên bảo đảm cung ứng cho hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ thiết yếu và nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và báo cáo kịp thời với các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình cung ứng; đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành thị trường và khả năng ứng phó với những biến động về cung-cầu, qua đó góp phần duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục cho nền kinh tế./.

Tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu, xử lý các hành vi găm hàng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị địa phương tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán.