Malaysia điều tra chống bán phá giá thép hợp kim nhôm kẽm

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 17/7/2026, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhôm kẽm có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là thép mạ nhôm kẽm (flat rolled products of other alloy steel and non-alloy steel, plated or coated with aluminium and zinc) thuộc mã HS và AHTN: 7210.61.11 00, 7210.61.12 00, 7210.61.91 00, 7210.61.92 00, 7210.61.99 00, 7212.50.23 00, 7212.50.24 00, 7212.50.29 00, 7225.92.90.00, 7225.99.90 00, 7226.99.19 00 và 7226.99.99 00.

Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở hồ sơ đề nghị của ngành sản xuất nội địa, đại diện là NS Bluescope Malaysia.

Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cho biết sẽ gửi bản câu hỏi điều tra đến các bên liên quan, trong đó có các nhà sản xuất xuất khẩu nước ngoài có liên quan từ Việt Nam. Bản câu hỏi điều tra và các tài liệu liên quan sẽ được gửi thông qua Hệ thống Quản lý điều tra phòng vệ thương mại (TRIMA).

Thời hạn để các bên gửi ý kiến bằng văn bản và nộp bản trả lời câu hỏi chậm nhất ngày 17/8/2026. Hồ sơ do các bên nộp có thể được Cơ quan điều tra tiến hành thẩm tra ở giai đoạn sau.

MITI cũng lưu ý đối với các nhà sản xuất hoặc xuất khẩu của Việt Nam chưa được nêu tên trong đơn kiện nhưng muốn tham gia vụ việc, cần liên hệ với Cơ quan điều tra qua thư điện tử chậm nhất ngày 3/8/2026 để đăng ký tham gia điều tra.

Các bên liên quan phải nộp toàn bộ thông tin, bản trả lời bản câu hỏi và các văn bản trao đổi với Cơ quan điều tra bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống quản lý điều tra phòng vệ thương mại (Trade Remedies Investigation Management System - TRIMA) tại địa chỉ: https://traderemedies.miti.gov.my.

Trong trường hợp các bên liên quan không cung cấp thông tin hoặc thông tin không đúng định dạng yêu cầu trong thời hạn quy định, theo quy định pháp luật của Malaysia và WTO, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia có thể ban hành kết luận sơ bộ hoặc cuối cùng dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi (dẫn đến thuế chống bán phá giá cao cho doanh nghiệp).

Để kịp thời ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu có liên quan thuộc Hiệp hội và khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia vụ việc nếu cần thiết; thảo luận và thống nhất về chiến lược tham gia và phản biện của các doanh nghiệp trong ngành để đạt được kết quả tích cực.

Song song đó, hiệp hội cần phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để theo dõi diễn biến vụ việc và cung cấp thông tin theo đề nghị của Cơ quan điều tra (nếu có).

Đối với doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến cáo, nghiên cứu kỹ đơn kiện, thông báo khởi xướng, gửi ý kiến bình luận (nếu có) và trả lời bản câu hỏi điều tra và nộp cho MITI đúng hạn, đúng thể thức mà cơ quan điều tra quy định (hệ thống TRIMA). Nộp thư xin gia hạn bản trả lời câu hỏi nếu cần thiết.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bị điều tra đi Malaysia không nhận được email của cơ quan điều tra cần liên hệ MITI theo hướng dẫn và đăng ký theo hệ thống TRIMA để được tham gia vụ việc.

Đặc biệt, doanh nghiệp xuất khẩu cần hợp tác đầy đủ và toàn diện với cơ quan điều tra trong suốt quá trình vụ việc để tránh bị kết luận không hợp tác (thường dẫn tới mức thuế cao), nghiên cứu kỹ các kết luận điều tra, phương pháp tính biên độ phá giá trong các giai đoạn sau của vụ việc để gửi ý kiến bình luận/phản biện khi cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp.

Các bên liên quan khi có bất cứ câu hỏi hoặc yêu cầu làm rõ nào có thể gửi tới địa chỉ Director Trade Practices Section Ministry of Investment, Trade and Industry (Level 9, Menara MITI, No 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah, 50480 Kuala Lumpur Malaysia Tel:(603) - 6208 4634/4640/4643/4635; Fax:(603) - 6211 4429; Email: alltps@miti.gov.my)./.

Bộ Công Thương rà soát chống bán phá giá thép hình chữ H Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1454/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.