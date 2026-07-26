Iran và Oman đạt tiến triển trong đàm phán về eo biển Hormuz

Ngày 26/7, Iran cho biết nước này và Oman đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuy nhiên Tehran không nêu rõ có chấp nhận đề xuất hiện đang được đưa ra hay không.

Oman đã đề xuất thành lập một liên minh khu vực chịu trách nhiệm giám sát an ninh hàng hải, phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn và thúc đẩy các hình thức hợp tác khu vực khác.

Điểm cốt lõi của đề xuất là việc tham gia và đóng góp tài chính sẽ hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.

Tuy nhiên, đến nay Iran vẫn phản đối phương án trên và thay vào đó yêu cầu cơ chế đóng phí bắt buộc, với lập luận rằng các tàu không thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz.

Ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán giữa các Thứ trưởng Ngoại giao tại Tehran.

Ông Baghaei cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc trao đổi quan điểm về các nguyên tắc chung và cơ chế thực thi nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đánh giá các cuộc đàm phán đã đạt kết quả tích cực và có những bước tiến nhất định. Ông cho biết phái đoàn Oman đã rời Tehran vào tối 25/7, song các cuộc tham vấn ở cả cấp kỹ thuật và chính trị giữa hai bên vẫn đang tiếp tục.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, kết nối các nước sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh và thị trường quốc tế với khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Xung đột tiếp diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm.

Theo dữ liệu của Công ty phân tích thị trường Kpler, chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22/7 và không có tàu chở dầu thô siêu trọng (VLCC) hoặc tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nào lưu thông qua tuyến đường này. Các doanh nghiệp vận tải biển vẫn duy trì thái độ thận trọng trước những rủi ro an ninh tại khu vực./.

Mỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran.