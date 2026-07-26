Xung đột tại Trung Đông: Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích

Ngày 26/7, Iran tuyên bố đã dừng hành động tấn công đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này trong 2 đêm vừa qua.

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nêu rõ: "Do chiến lược của chúng tôi về cơ bản mang tính đáp trả, nên chúng tôi cũng đã dừng các hoạt động trả đũa."

Trong khi đó, đài CBS dẫn lời các quan chức khu vực giấu tên cho biết Mỹ đã tạm dừng làn sóng không kích nhằm vào Iran nhằm tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp giữa Iran và Oman.

Tuy nhiên, trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, mặc dù Tổng thống Donald Trump chưa ban hành lệnh triển khai. Theo nguồn tin, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích ngày 25/7, chấm dứt chuỗi 13 ngày tấn công liên tiếp.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, trong hai ngày 24-25/7, Iran và Oman đã tiến hành một số vòng đối thoại tại Tehran ở cấp thứ trưởng ngoại giao, thảo luận về các nguyên tắc chung và cơ chế thực tế nhằm bảo đảm hoạt động đi lại an toàn tại eo biển Hormuz.

Các cuộc đối thoại đã đạt được một số tiến triển, song tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này hiện chưa thay đổi./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran gia tăng tấn công lẫn nhau Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nhau trong ngày 22/7, trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.