Ai Cập và Saudi Arabia kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Saudi Arabia, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Biển Đỏ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ hai ngoại trưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực cản trở việc vận chuyển qua các tuyến đường thủy quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu.

Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Các ngoại trưởng cũng kêu gọi phối hợp và tham vấn chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Arab để giúp duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình nhà nước Yemen cho biết các bệ phóng tên lửa và kho vũ khí của lực lượng Houthi ở các tỉnh Marib và al-Jawf đã trúng không kích, khiến một số thành viên Houthi thiệt mạng, trong đó có các chuyên gia tên lửa.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia tại các khu vực Jizan và Yanbu để trả đũa các cuộc không kích của liên quân vào đêm trước đó nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở tỉnh Hodeidah thuộc Biển Đỏ.

Trong phản ứng của mình, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và Houthi ở Yemen.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Araghchi cho biết: "Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề Yemen, eo biển Bab al-Mandab và các vấn đề khu vực khác," đồng thời kêu gọi đối thoại.

Theo ông Araghchi, các sự cố ở eo biển Bab al-Mandab bắt nguồn từ các tranh chấp và vấn đề cũ giữa Yemen, Saudi Arabia và các nước trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng đưa ra những nhận xét tương tự, bày tỏ Tehran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên.

Ông Baqaei nhấn mạnh: "Quay trở lại con đường đối thoại và thực hiện đầy đủ lộ trình đã được thỏa thuận là cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau khổ của người dân Yemen và duy trì an ninh, ổn định trong khu vực"./.

Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đỏ Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg bày tỏ lo ngại về việc nối lại các cuộc tấn công và làm gián đoạn hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.