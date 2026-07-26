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Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích, đàm phán với Oman về eo biển Hormuz

Ngày 26/7, Iran tuyên bố đã dừng hành động tấn công đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này trong 2 đêm vừa qua.

Viết Thành
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Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích, đàm phán với Oman về eo biển Hormuz
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích.

Syria xác nhận đàm phán an ninh với Israel.

Lũ quét tại Trung Quốc khiến hơn 30 người thương vong.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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