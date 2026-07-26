Israel cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức

Chính phủ Israel ngày 26/7 đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.

Động thái này được đánh giá mang ý nghĩa đạo đức, kinh tế và chiến lược quan trọng, đồng thời khẳng định cam kết của Israel trong cuộc chiến chống nạn buôn người và lao động cưỡng bức.

Theo quyết định được phê duyệt, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp sẽ xây dựng các quy định cấm nhập khẩu những sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức, phù hợp với các tiêu chuẩn được thừa nhận trong luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, nhóm công tác liên bộ do Hội đồng Kinh tế Quốc gia thuộc Văn phòng Thủ tướng đứng đầu sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế thực thi và giám sát hiệu quả. Cơ chế này sẽ được trình chính phủ xem xét, phê duyệt trong vòng 90 ngày.

Chính phủ Israel cho biết quyết định này đưa nước này gia nhập nhóm các quốc gia tiên phong trong việc ngăn chặn hàng hóa được sản xuất từ sự bóc lột con người thâm nhập thị trường, đồng thời củng cố uy tín của Israel với tư cách là đối tác thương mại tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ý nghĩa về nhân quyền, chính sách mới cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Theo Chính phủ Israel, lệnh cấm sẽ góp phần nâng cao vị thế của các doanh nghiệp xuất khẩu Israel trên thị trường quốc tế, cải thiện điều kiện thương mại với các đối tác chủ chốt và giảm bớt các rào cản thương mại ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong quá trình triển khai, Israel sẽ xây dựng một cơ chế thực thi toàn diện, bao gồm việc chỉ định cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, thiết lập các tiêu chí chuyên môn để xác định sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, xây dựng cơ chế báo cáo cũng như quy trình khiếu nại và rà soát.

Những biện pháp này nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả, tạo sự rõ ràng cho các doanh nghiệp nhập khẩu và duy trì môi trường thương mại công bằng.

Theo Chính phủ Israel, quyết định trên thể hiện cam kết của nước này trong việc bảo vệ quyền con người, thúc đẩy thương mại công bằng, tăng cường sức mạnh của nền kinh tế và bảo đảm chuỗi cung ứng quốc gia được xây dựng trên các nguyên tắc trách nhiệm, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh./.

Ghi nhận của quốc tế với thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao, thể hiện sự ghi nhận quốc tế về thành tựu bảo vệ quyền con người của đất nước.

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