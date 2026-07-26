Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ...

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Kiểu; Khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại TP Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.