Chính trị

Chủ tịch Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ...

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Kiểu; Khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hài cốt liệt sỹ #Thành phố Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh