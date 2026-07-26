Tuổi trẻ TTXVN: Vượt ngàn dốc đá, tri ân hồn thiêng Hang Đá Sập

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2026, ại thành phố Đà Nẵng, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Trái tim của cả thành phố đều hướng về Hang Đá Sập, nơi những người lính đang đào bới từng tấc đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Để tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng chuyên trách, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với sự đồng hành của Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức chuyến hành trình đặc biệt mang tên "Theo bước chân những người đi tìm đồng đội".

Vượt rừng sâu, chạm vào ký ức

Từ chân núi Sơn Gà của xã Hà Nha, đoàn công tác phải men theo con đường mòn chật hẹp và vượt qua những dốc đá dựng đứng. Trải qua hơn một giờ băng rừng lội suối giữa cái nắng hầm hập, các thành viên mới có mặt tại khu vực khai quật.

Đoàn công tác vượt rừng núi hiểm tra để đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Vượt lên mọi nhọc nhằn, điều đọng lại là sự tự hào và niềm xúc động nghẹn ngào. Bởi lẽ, đây là chuyến đi hiếm hoi mang theo trọn vẹn tình cảm của những tổ chức đoàn thể của Trung tâm thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Doanh nghiệp từ tuyến sau xa xôi, lặn lội lên tận hang đá sập để trực tiếp san sẻ gian khó cùng lực lượng tìm kiếm.

Giữa lưng chừng núi, tiếng cuốc xẻng và âm thanh máy dò kim loại vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của đại ngàn. Được trải nghiệm sự khó khăn khi đến hang đá sập và thấy tận mắt nơi những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, chị Lê Thị Khánh Vân, Bí thư Chi đoàn Bắc khu vực miền Trung-Tây Nguyên không khỏi bồi hồi, xúc động.

Sự có mặt của đoàn công tác đã góp thêm một luồng sinh khí mới, kịp thời động viên lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé giúp những cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám rừng, vượt khó, nỗ lực khai quật và đưa các anh hùng liệt sĩ về về với đồng đội, với gia đình thiêng liêng.

Bữa cơm ấm tình hậu phương

Cùng góp phần thắp lửa cho chuyến đi là sự dấn thân nhiệt thành của Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Không quản ngại đường sá cách trở, các chị em đã tự tay đi chợ, nâng niu lựa chọn từng thực phẩm để chuẩn bị những bữa cơm trưa tươm tất.

Từng phần cơm nóng hổi được gói gém cẩn thận, chuyên chở trọn vẹn tình cảm to lớn của hậu phương gửi gắm đến những người lính đang kiên cường bám trụ trên vách núi.

Dù giá trị vật chất của bữa ăn không quá lớn, nhưng ngọn lửa của tình đồng chí, đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh vô hình cho lực lượng quy tập, giúp họ vững bước vượt qua ranh giới của sự mỏi mệt.

Ghi nhận sự đồng hành sâu sắc từ tuyến sau, Đại tá Đinh Công Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, xúc động bày tỏ: "Chiến dịch 500 ngày đêm là một chiến dịch không có tiếng súng, nhưng là chiến dịch đạo lý của dân tộc, là mệnh lệnh từ trái tim".

Đoàn thắp hương tri ân liệt sĩ và chuẩn bị bữa cơm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Hang Đá Sập (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Chúng tôi rất trân trọng khi các tổ chức, đoàn thể cùng chung tay vào cuộc, không khoán trắng công việc này cho lực lượng vũ trang. Bởi đây chính là truyền thống đền ơn đáp nghĩa, là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, những người được sống trong hòa bình hôm nay", Đại tá Hưng nhấn mạnh.

Lời hứa thiêng liêng từ đá núi

Đứng trước không gian của Hang Đá Sập, đoàn công tác đã trao gửi những phần quà thiết thực đến lực lượng làm nhiệm vụ. Những món quà từ Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Huỳnh Thiên Phúc không chỉ mang giá trị vật chất, mà đó là lời tri ân cháy bỏng từ trái tim của thế hệ trẻ trước máu xương của cha ông.

Từng hai lần vượt núi đến hang đá sập, bám sát hiện trường để ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, anh Nguyễn Thanh Phong, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng tri ân.

Khép lại hành trình dạt dào cảm xúc trên núi cao, toàn bộ đoàn công tác đã lặng lẽ di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha để dâng hương, dâng hoa. Trong làn khói nhang trầm mặc quyện vào gió núi, những người trẻ hôm nay đã âm thầm thề ước sẽ sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh vĩ đại của thế hệ đi trước. Ngọn lửa tri ân thắp lên từ Hang Đá Sập sẽ mãi rực cháy, dẫn lối cho khát vọng đưa tất cả những người con ưu tú của Tổ quốc trở về.../.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

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