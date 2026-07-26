Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phan Phương
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà quàn hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà quàn hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Kiểu; Khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm ghi danh liệt sỹ Quận 10. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước. Máu đào các liệt sỹ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Với niềm tự hào, niềm tin sắt son về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, các đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ; luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm khu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
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