Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế

Chiều 26/7, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ Hai, Hội đồng nhân dân thành phố Huế, khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế với 50/50 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh bày tỏ xúc động, tự hào, vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao. Trước cử tri, nhân dân thành phố Huế, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế hứa nỗ lực hết mình, tận tâm tận lực, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Huế lãnh đạo, triển khai tất cả các mặt công tác; đặc biệt là các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, các chương trình hành động, kế hoạch và nhất là các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Huế xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970; quê quán: tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng; vào Đảng chính thức ngày 19/10/2000; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Ngân hàng, Đại học ngành Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ở tỉnh Quảng Nam cũ, ông Lê Trí Thanh từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Sau khi tỉnh Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, lấy tên là thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trí Thanh kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, do chuyển công tác khác.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thành ủy Huế đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư, quyết định đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá, đồng chí Lê Trí Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố Huế phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội./.

Ông Y Nhuân Byă được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Chiều 2/7, ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao.