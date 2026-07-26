Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dự lễ truy điệu các Anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An, Tuyên Quang tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng ban Văn hóa- Giáo dục của Quốc hội; Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Nghệ An). (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại Nhà tưởng niệm và Khu mộ tập thể 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, Đội 25, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là “tọa độ lửa” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong bốn tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa của không quân Mỹ. Hơn 1.240 cán bộ, chiến sỹ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho tiền tuyến.

Cũng trong tối nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp Quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt-Lào, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

* Chiều 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt Anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và đông đảo nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, việc tổ chức lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc lời viếng các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời," quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên cương.

Sau hơn 3 tháng, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được hài cốt của 34 liệt sỹ, gồm 16 hài cốt liệt sỹ và 4 mộ tập thể, qua xác minh xác định có hài cốt của 18 liệt sỹ. Trong đó, có một hài cốt liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các hài cốt được tìm thấy tại nhiều hang đá, khe sâu, công sự, trận địa thuộc các xã Thanh Thủy, Minh Tân và Bản Máy- những địa bàn từng diễn ra các trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dù nhiều liệt sỹ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung tên gọi thiêng liêng là Anh hùng liệt sỹ của dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu tham dự lễ an táng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ để những người còn nằm lại nơi chiến trường sớm được trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Sau lời điếu văn, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc lễ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm. Từng linh cữu phủ Quốc kỳ được các cán bộ, chiến sỹ nâng lên vai, đưa đến khu an táng trong tiếng nhạc "Hồn tử sỹ" và sự tiễn biệt lặng lẽ của các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ cùng đông đảo nhân dân.

Tại khu mộ, nghi thức hạ huyệt và an táng được thực hiện theo nghi lễ quân đội. Những linh cữu lần lượt được an táng trong lòng đất mẹ, bên đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên.

Các đại biểu thả hoa, tri ân các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau nghi thức an táng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân lần lượt dâng hương, thả những cánh hoa tiễn biệt và phủ những nắm đất đầu tiên lên từng phần mộ. Những nén hương thơm và cánh hoa trắng gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sỹ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường ác liệt, các Anh hùng liệt sỹ đã trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên.

Sự trở về ấy không chỉ làm vơi đi nỗi mong chờ của thân nhân và đồng đội mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tỉnh Tuyên Quang trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại TP Hồ Chí Minh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

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