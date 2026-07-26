Pháp: Mở rộng lệnh cấm điện thoại tới bậc phổ thông trung học

Kể từ năm học 2026-2027, học sinh trung học phổ thông tại Pháp sẽ chính thức phải tuân thủ quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong trường học.

Với việc mở rộng sang bậc trung học phổ thông, lệnh cấm vốn đã được áp dụng tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2018 sẽ được áp dụng với toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông của nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp kỳ vọng quy định mới sẽ góp phần giảm tình trạng lệ thuộc vào điện thoại thông minh và mạng xã hội, cải thiện chất lượng học tập cũng như hạn chế các hành vi gian lận trong thi cử. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai trên thực tế sẽ gặp không ít khó khăn.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, học sinh trung học phổ thông sẽ không được sử dụng điện thoại trong trường học như các cấp học dưới. Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa với việc học sinh bị cấm hoàn toàn mang điện thoại đến trường.

Bộ Giáo dục giao cho từng cơ sở giáo dục xây dựng quy định cụ thể trong nội quy, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Vì vậy, cách thức áp dụng có thể khác nhau giữa các cơ sở giáo dục.

Tại một số trường, học sinh sẽ không được sử dụng điện thoại trong lớp học, hành lang và các tòa nhà, nhưng vẫn được phép sử dụng tại sân trường hoặc các khu vực ngoài trời. Hướng dẫn do Bộ Giáo dục ban hành đầu tháng 7 cũng cho phép ngoại lệ đối với các trường hợp phục vụ hoạt động giảng dạy hoặc đáp ứng yêu cầu vận hành của nhà trường.

Trên thực tế, điện thoại hiện được sử dụng khá phổ biến trong các trường trung học tại Pháp. Nhiều giáo viên coi đây là công cụ hỗ trợ giảng dạy, trong khi học sinh dùng điện thoại để truy cập hệ thống quản lý học tập, xem thời khóa biểu, tra cứu điểm, đăng ký suất ăn hoặc nhận thông báo từ nhà trường. Vì vậy, không ít hiệu trưởng và giáo viên cho rằng việc áp dụng quy định mới cần có sự linh hoạt để không ảnh hưởng đến các hoạt động học tập và quản lý.

Một trong những trở ngại lớn nhất là thời gian chuẩn bị khá gấp. Để thực hiện quy định mới, mỗi trường phải sửa đổi nội quy, đồng thời tham khảo ý kiến của hội đồng học sinh, hội đồng quản trị và các cơ quan liên quan trước khi thông qua.

Theo đại diện Hiệp hội Hiệu trưởng các trường trung học Pháp (SNPDEN-Unsa), có thể phải mất gần 1 năm các trường mới hoàn tất việc triển khai đầy đủ.

Nhiều tổ chức công đoàn giáo viên cũng bày tỏ lo ngại về tính khả thi của chính sách. Theo họ, việc áp dụng quy định mới trong thời gian ngắn khiến các trường khó chuẩn bị đầy đủ về quy trình cũng như các biện pháp quản lý. Một số ý kiến cho rằng thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp cấm và xử phạt, ngành giáo dục cần chú trọng hơn đến việc hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị số một cách an toàn và có trách nhiệm.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý theo nguyên tắc "từng bước, phù hợp và tương xứng." Tùy mức độ vi phạm, nhà trường có thể áp dụng các hình thức từ nhắc nhở, kỷ luật, tạm giữ điện thoại đến xử lý kỷ luật đối với những trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Bộ trưởng Edouard Geffray cho biết Bộ sẽ dành thời gian để các trường trao đổi với học sinh và phụ huynh trước khi áp dụng đầy đủ quy định mới. Theo ông, mục tiêu của chính sách không phải là tăng cường xử phạt, mà nhằm tạo môi trường học tập ít bị xao nhãng hơn, góp phần giảm tình trạng nghiện mạng xã hội, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định việc hạn chế sử dụng điện thoại trong trường học chỉ là một phần của giải pháp. Trong bối cảnh công nghệ số đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và đời sống, điều quan trọng hơn là trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng các thiết bị số một cách hợp lý và có trách nhiệm.

Vì vậy, hiệu quả của quy định mới sẽ phụ thuộc không chỉ vào việc thực thi tại các nhà trường mà còn vào sự phối hợp giữa gia đình, giáo viên và học sinh trong việc xây dựng thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh./.

Chính phủ Séc thông qua đề xuất cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học Chính phủ Séc thông qua đề xuất cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học nhằm nâng cao khả năng tập trung và cải thiện kết quả học tập.