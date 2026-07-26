Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2026

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 25/7 tuyên bố Nga sẽ kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng cho đến hết năm 2026 nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định trong nước.

Phát biểu với các phóng viên tại thành phố Omsk thuộc vùng Siberia, ông Novak cho biết quyết định trên đã được đưa ra tại một cuộc họp điều hành của chính phủ và sẽ áp dụng đối với cả các doanh nghiệp sản xuất lẫn không sản xuất xăng.

Ông Novak cho biết thêm lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ một khi thị trường trong nước phục hồi, qua đó giúp các nhà máy lọc dầu tránh được tình trạng dư thừa nguồn cung và không phải cắt giảm sản lượng lọc dầu.

Trong mùa hè năm nay, Nga đã trải qua tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên cả nước do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này trong bối cảnh xung đột với Ukraine.

Để ổn định thị trường nội địa, Chính phủ Nga đã triển khai một loạt biện pháp, bao gồm việc áp đặt các hạn chế tạm thời đối với hoạt động xuất khẩu xăng và dầu diesel. Quyết định cấm xuất khẩu hiện hành ban đầu được ấn định có hiệu lực đến hết ngày 31/7./.

Nga triển khai loạt biện pháp bình ổn thị trường nhiên liệu Chính phủ Nga đã huy động tối đa năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu quy mô vừa và nhỏ, đồng thời áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

​

​