Chính phủ Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế đối với Canada

Theo mạng tin cbc.ca ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa liên quan đến thuế quan đối với Canada, tái khẳng định ý định áp thuế để trả đũa việc khói của các vụ cháy rừng từ Canada lan qua biên giới vào Mỹ.

Mối đe dọa mới nhất này xuất hiện sau khi Nhà Trắng vừa công bố kế hoạch áp thuế 50% đối với một số mặt hàng của Canada vào đầu tuần này.

Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục áp thuế nặng lên Canada vì khói từ các vụ cháy rừng từ nước này đã lan sang Mỹ. Nhưng ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cách thức thực hiện thuế quan.

Các vụ cháy rừng lớn đã hoành hành khắp Canada trong mùa hè, buộc các cộng đồng phải sơ tán và gây ra cảnh báo về chất lượng không khí ở một số khu vực.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, ông đã "nói rất rõ" trong các cuộc trò chuyện gần đây với Tổng thống Mỹ rằng, Canada đang làm hết sức mình để kiểm soát các vụ cháy rừng.

Bà Laura Dawson, Giám đốc điều hành của Liên minh Biên giới Tương lai và là chuyên gia về quan hệ kinh tế Canada-Mỹ, lưu ý rằng, thuế quan cần phải dựa trên luật thương mại quốc tế và "hoàn toàn không có cơ sở nào trong luật thương mại để áp thuế cho khói cháy rừng.

Tổng thống Trump là một người ủng hộ áp thuế quan. Chính quyền của ông đã ưu tiên sử dụng thuế quan trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ngay cả sau khi gặp phải những trở ngại liên quan đến pháp lý về cách sử dụng chúng.

Đầu tuần này, ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada trị giá hàng tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 19/8. Ngày 23/7, Mỹ tiếp tục công bố việc áp thuế mới từ 10-12,5% đối với 60 nền kinh tế, bao gồm cả Canada, sau cuộc điều tra về lao động cưỡng bức.

Mức thuế này có hiệu lực ngay từ ngày 24/7. Ngay sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa sẽ xem xét các biện pháp trả đũa nếu chính phủ của ông không thể đạt được thỏa thuận với phía Mỹ trước các biện pháp thuế quan mới của Mỹ./.

Mỹ áp thêm thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada Các sắc lệnh áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến ximăng. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký .

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