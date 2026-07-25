Samsung, SK Hynix ký thỏa thuận cung cấp chip trị giá 950 tỷ USD với Mỹ

Các "gã khổng lồ" chip nhớ của Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix sẽ cung cấp linh kiện cho các công ty công nghệ Mỹ thông qua các thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 950 tỷ USD.

Thông tin này vừa được một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc xác nhận vào ngày 25/7.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm San Francisco (Mỹ) để hội đàm với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn nhất nước này, trong đó có Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Anthropic Dario Amodei và CEO Broadcom Hock Tan.

Phát biểu với báo giới tại San Francisco khi tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, Chánh văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Kim Yong-beom cho biết hai nhà sản xuất chip Hàn Quốc và các đối tác công nghệ Mỹ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này.

Cụ thể, các thỏa thuận trên bao gồm một hợp đồng hợp tác kéo dài 5 năm của SK Hynix cung cấp chip nhớ trị giá 750 tỷ USD cho các đối tác Mỹ, trong đó có cả Nvidia.

Đại diện SK Hynix cho biết hai công ty hướng tới mục tiêu đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn. Hai bên sẽ hợp tác phát triển và tối ưu hóa các giải pháp bộ nhớ AI thế hệ mới để đáp ứng nhu cầu hạ tầng ngày càng phức tạp, từ việc đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn cho đến AI vật lý.

Bên cạnh đó, Samsung Electronics cũng đã ký kết một Biên bản ghi nhớ (MoU) trị giá 200 tỷ USD với Broadcom. Thỏa thuận bao gồm việc cung cấp chip nhớ tiên tiến và các dịch vụ đúc linh kiện để sản xuất chip AI trong vòng 5 năm tới.

Hiện Samsung Electronics, SK Hynix và Micron của Mỹ là ba cái tên tiên phong trong sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM). Đây là loại chip thường được tích hợp cùng với bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp bên trong các bộ xử lý AI, đóng vai trò sống còn trong việc tạo ra phản hồi cho chatbot hoặc kết xuất hình ảnh chân thực.

Với việc các dòng chip tiên tiến ngày càng đóng vai trò thiết yếu đối với ngành công nghiệp AI, lĩnh vực bán dẫn đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho triển vọng kinh tế của Hàn Quốc.

Quốc gia này cũng vừa cam kết tăng gấp ba lần ngân sách chi tiêu cho AI trong năm nay, với tham vọng cùng với Mỹ và Trung Quốc trở thành những cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này./.



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