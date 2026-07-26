Europol đánh sập hàng nghìn website chứa nội dung bạo lực và cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã gỡ bỏ khoảng 4.340 website chứa nội dung bạo lực và cực đoan gắn với mạng lưới trực tuyến có tên "The Com", trong một chiến dịch phối hợp giữa 9 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 6 và 7.



Trong thông báo đăng ngày 25/7, Europol cho biết chiến dịch nhằm phá vỡ mạng lưới tuyên truyền của "The Com" (viết tắt của "The Community") và thu hẹp tầm ảnh hưởng của các nội dung độc hại mà mạng lưới này phát tán trên mạng.

Cơ quan hành pháp của EU cho biết "The Com" là một mạng lưới lỏng lẻo gồm nhiều nhóm trực tuyến cổ xúy thế giới quan hư vô và thù ghét con người.

Các nhóm này chiêu mộ thành viên qua các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng game trực tuyến, sau đó xúi giục họ thực hiện những hành vi như ngược đãi động vật, hành hung bạo lực, tự gây thương tích và sản xuất nội dung xâm hại tình dục trẻ em.



Europol cảnh báo mạng lưới này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, hoạt động không chỉ trên "web đen" (dark web) mà còn ngay trên các nền tảng mạng xã hội phổ thông.

Cơ quan này nêu rõ "thuật toán mạng xã hội khiến người trẻ tiếp xúc với nội dung cực đoan, bất kể họ có chủ động tìm kiếm hay không. Những gì ban đầu trông vô hại có thể nhanh chóng leo thang thành bạo lực cực đoan và nội dung gây sang chấn nặng nề."

Một vấn đề nữa là giao tiếp trong mạng lưới thường sử dụng ngôn ngữ, mật mã, biểu tượng cảm xúc và biểu tượng được mã hóa để che mắt khỏi phụ huynh hoặc giáo viên.

Nạn nhân thường bị đe dọa để buộc phải ở lại trong các nhóm, khi những kẻ cầm đầu dọa phát tán hình ảnh hoặc video riêng tư tới người thân và bạn bè. Một số nhóm còn sử dụng biểu tượng và ngôn từ của phe cực hữu để quảng bá hệ tư tưởng của mình hoặc kích động sự phẫn nộ trong dư luận.



Europol cảnh báo trong hai năm qua, "The Com" đã phát triển thành một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng, với việc ngày càng nhiều nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này./.





Europol triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô lớn Europol phối hợp quốc tế triệt phá nền tảng lừa đảo trên web đen, bắt giữ hàng trăm nghi phạm và ngăn chặn hoạt động tội phạm mạng quy mô lớn.

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