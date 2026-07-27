Hà Nội: Cháy dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản bên trong nhà hàng tại Hòa Lạc

Chiều tối ngày 26/7, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại một nhà hàng tại xã Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh và thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Bản tin 60s ngày 27/7/2026 gồm những nội dung sau:

Cháy lớn dữ dội bao trùm nhà hàng tại xã Hòa Lạc, Hà Nội.

Bệnh viện Đức Giang lên tiếng về clip 2 cô gái mặc đồ nhân viên y tế livestream phản cảm.

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng ấn tượng trước Thái Lan để lần đầu vô địch bóng chuyền SEA V.Cup.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét khi vùng núi Bắc Bộ đón mưa lớn từ đêm ngày 27/7.

Cận cảnh con tàu cổ ở Hội An lộ rõ khỏi mặt cát sau gần 3 năm được phát hiện.

Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích.

Syria xác nhận đàm phán an ninh với Israel.

Nhiệt độ tiếp tục lập kỷ lục mới tại Nhật Bản./.