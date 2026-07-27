Israel tăng sức ép với Iran, gia tăng căng thẳng trên Biển Đỏ

Dù Mỹ và Iran đang phát tín hiệu nối lại đối thoại, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Israel tăng cường các hoạt động an ninh, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/7 cảnh báo xung đột với Iran chỉ kết thúc khi Tehran chấm dứt chương trình hạt nhân hoặc chế độ này bị suy yếu nghiêm trọng.

Ông khẳng định, bất kể có đạt được thỏa thuận hay không, chương trình hạt nhân của Iran phải được loại bỏ, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị Iran hoặc các lực lượng đồng minh của Tehran tấn công.

Israel cũng đang tăng cường phối hợp an ninh với các quốc gia Trung Đông nhằm ứng phó nguy cơ căng thẳng với Iran tiếp tục gia tăng. Đài phát thanh Kan của Israel đưa tin các quan chức an ninh nước này đã duy trì nhiều cuộc trao đổi với các đối tác trong khu vực về hợp tác quốc phòng.

Tel Aviv cho biết hoạt động liên lạc với một số nước Arab đang tiếp tục được mở rộng.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper, được cho là đã khuyến nghị Washington chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz, trừ khi Mỹ sẵn sàng mở rộng chiến dịch thành một hoạt động quân sự quy mô lớn hơn.

Theo các nguồn tin được hãng Axios dẫn lại, ông Cooper đánh giá chiến dịch hiện tại đã đạt tới giới hạn hiệu quả sau gần 2 tuần tiến hành các cuộc tấn công và đáp trả.

Đánh giá của ông Cooper được đưa ra trước cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và các cố vấn cấp cao hôm 24/7, sau đó Washington quyết định tạm dừng các cuộc không kích.

Tướng Cooper cho rằng chiến dịch đã làm suy giảm đáng kể khả năng Iran tấn công các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, song vẫn còn khoảng 20% số mục tiêu được xác định chưa bị tấn công, có thể là cơ sở để Mỹ cân nhắc các bước tiếp theo.

Trong khi đó, tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công 3 tàu chở dầu của Saudi Arabia trong vòng 48 giờ.

Theo nguồn tin thuộc Houthi được kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban dẫn lại, các vụ tấn công nhằm thực thi lệnh cấm hàng hải mà lực lượng này áp đặt đối với hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia.

Houthi cho biết kể từ khi áp đặt lệnh phong tỏa hôm 20/7, không có tàu chở dầu nào của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab al-Mandeb, đồng thời tuyên bố 16 tàu của Saudi Arabia đã phải quay đầu.

Các cáo buộc này hiện chưa được xác minh độc lập và chưa có phản hồi ngay lập tức từ phía Riyadh hoặc liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu.

Trước đó, ngày 23/7, Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ. Hãng thông tấn Saudi Press Agency sau đó xác nhận một tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Saudi Arabia bị trúng đạn và bốc cháy.

Đáp trả, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 24/7 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah. Một ngày sau, Houthi tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Cũng tại Biển Đỏ, một nguồn tin hải quân thuộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết 3 thành viên lực lượng này mất tích sau khi tàu tuần tra bị tấn công và phá hủy ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen. Phía Yemen cáo buộc Houthi đứng sau vụ việc nhưng chưa đưa ra bằng chứng./.

Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp qua các bên trung gian Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington đang trao đổi thông điệp với Tehran thông qua các nước trung gian, trong đó có Pakistan và Qatar.