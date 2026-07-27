Iran phản ứng vụ Ukraine tấn công tàu trên biển Caspi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/7 tuyên bố Tehran sẽ có biện pháp đáp trả sau khi một tàu thương mại của nước này bị tấn công trên biển Caspi khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương.



Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Araghchi cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh trên tinh thần "không thể không có phản ứng".



Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng hành động tấn công tàu "vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa đối với các tuyến đường thương mại giữa Nga và Iran".



Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên biển Caspi, trong đó có các tàu được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran và một tàu chiến.

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, các thiết bị bay không người lái đã tấn công những tàu chở hàng đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế và bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự.



Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công đã khiến con tàu phát nổ, làm 1 thủy thủ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nước này khẳng định "chưa từng can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine", đồng thời triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối vụ tấn công.



Vụ việc đánh dấu diễn biến mới trong xung đột Nga-Ukraine khi các hoạt động quân sự được cho là đã mở rộng sang biển Caspi, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Iran trong bối cảnh Tehran tiếp tục bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ quân sự cho Moskva./.

Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tấn công hai tàu Nga chở khí tài trên Biển Caspi, trong khi quân đội nước này giành lại một số khu định cư và đẩy lùi lực lượng Nga tại thị trấn chiến lược Kupiansk.