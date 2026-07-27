Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp qua các bên trung gian

Ngày 26/7, Iran cho biết vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, trong khi Washington khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Theo truyền thông Iran ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington đang trao đổi thông điệp với Tehran thông qua các nước trung gian, trong đó có Pakistan và Qatar.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Đài ORF của Áo, ông Baghaei nhấn mạnh để có thể nối lại đối thoại, trước hết cần tạo dựng "điều kiện thích hợp," đồng thời cáo buộc Washington đã phá vỡ nền tảng cho tiến trình này khi không thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai nước.

Ông Baghaei cho biết ưu tiên hiện nay của Iran là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân trước các cuộc tấn công của Mỹ.

Theo biên bản ghi nhớ được ký ngày 18/6, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đình trệ sau khi xung đột quân sự giữa hai bên bùng phát trở lại trong hai tuần qua.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump đang "dành thêm không gian" cho các cuộc đàm phán với Iran, dù quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đã tăng cường lực lượng cũng như khí tài tới khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trên chương trình Fox News Sunday, ông Waltz khẳng định Mỹ vẫn "trong tư thế sẵn sàng hành động" nếu cần thiết, song Tổng thống Trump muốn tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của NBC News, ông cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Washington phải hạn chế sử dụng một số loại vũ khí do lo ngại thiếu hụt nguồn dự trữ, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đầy đủ năng lực để tiến hành các chiến dịch quân sự nếu cần./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran dừng đáp trả sau khi Mỹ tạm ngừng không kích Mỹ đã tạm dừng làn sóng không kích nhằm vào Iran nhằm tránh làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp giữa Iran và Oman; Iran cũng đã dừng các hoạt động trả đũa.