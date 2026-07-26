Syria xác nhận đàm phán với Israel, khẳng định lập trường về Cao nguyên Golan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa cho biết Syria và Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh với sự hỗ trợ của một số quốc gia trung gian, đồng thời khẳng định Damascus sẽ không từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera ngày 26/7, ông al-Sharaa bày tỏ hy vọng thỏa thuận an ninh, nếu đạt được, sẽ mở đường cho một nền hòa bình toàn diện giữa hai nước mà không làm ảnh hưởng đến lập trường của Syria về vấn đề Cao nguyên Golan.

Cùng ngày, trong chuyến thăm Damascus, Tổng Thư ký LHQ António Guterres tái khẳng định Liên hợp quốc vẫn coi Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria theo luật pháp quốc tế.

Tổng thống al-Sharaa nhấn mạnh Syria không mong muốn rơi vào bất kỳ cuộc đối đầu hay xung đột nào với Israel và ưu tiên duy trì ổn định khu vực.

Liên quan đến tình hình Liban, nhà lãnh đạo Syria khẳng định Damascus không có ý định can thiệp quân sự vào nước láng giềng, bất chấp những đồn đoán về khả năng Syria đảm nhận vai trò an ninh tại Liban thay cho Israel.

Theo ông al-Sharaa, Chính phủ Syria đang trao đổi với Beirut về các biện pháp hỗ trợ Liban vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng một giải pháp toàn diện cần giải quyết nhiều vấn đề hơn là khía cạnh an ninh, đồng thời cảnh báo tình trạng bất ổn tại Liban sẽ tác động trực tiếp đến Syria.

Tổng thống Syria cũng bày tỏ ủng hộ việc toàn bộ vũ khí cũng như quyền quyết định chiến tranh và hòa bình phải thuộc thẩm quyền của Nhà nước Liban.

Những phát biểu của ông al-Sharaa được đưa ra trong bối cảnh Liban tiếp tục đối mặt với những thách thức liên quan đến lực lượng Hezbollah và xuất hiện các thông tin về đề xuất của Mỹ nhằm để Syria đảm nhận một vai trò an ninh tại Liban.

Đồng thời, Damascus cho biết đang thúc đẩy tiến trình đàm phán với Israel, coi đây là bước đi có thể tạo nền tảng cho một tiến trình hòa bình rộng lớn hơn trong khu vực, nhưng vẫn bảo lưu yêu sách chủ quyền đối với Cao nguyên Golan./.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Dải Gaza mà không có bất kỳ hạn chế nào về mặt thời gian.

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