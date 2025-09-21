Thủ tướng Israel: Đàm phán với Syria có tiến triển dù còn khoảng cách rất lớn

Trong cuộc họp Nội các chiều 21/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria, nhưng cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa giữa tuần qua nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh có thể mang lại kết quả "trong vài ngày tới."

Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Netanyahu xác nhận: “Chúng tôi đang tiến hành các cuộc tiếp xúc, và đã có một số tiến triển với phía Syria, nhưng đây vẫn là một tầm nhìn cho tương lai.”

Thông cáo cũng nhấn mạnh cuộc chiến chống lại nhóm vũ trang Hezbollah đã mở ra cánh cửa cho "những khả năng không tưởng" - đó là cơ hội đạt được hòa bình với các nước láng giềng phía Bắc.

Damascus được cho là đang tìm cách chấm dứt các cuộc không kích của Israel và yêu cầu quân đội Israel rút khỏi khu vực phía Nam Syria.

Theo truyền thông khu vực, dự thảo thỏa thuận do Israel đề xuất được xây dựng dựa trên khuôn mẫu Hiệp ước hòa bình Ai Cập-Israel năm 1979. Bản dự thảo nêu rõ việc thành lập 3 khu phi quân sự tại khu vực Tây Nam Damascus, áp dụng các chế độ kiểm soát an ninh khác nhau tùy theo khoảng cách đến biên giới Israel.

Syria chỉ được phép triển khai lực lượng cảnh sát tại các khu vực này, trong khi mọi chuyến bay quân sự đều bị cấm.

Ngoài ra, Israel khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Núi Hermon (Jabal El Sheikh), nơi nước này chiếm giữ từ tháng 12/2024 sau khi Damascus tiến hành chuyển giao quyền lực.

Các nhà phân tích cho rằng nếu thỏa thuận được ký kết, đây sẽ là bước tiến mang tính lịch sử, góp phần thay đổi an ninh khu vực Trung Đông.

Từ lâu, Israel và Syria luôn trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt tại Cao nguyên Golan - vùng lãnh thổ mà Israel chiếm giữ và sáp nhập vào năm 1981 nhưng không được Liên hợp quốc công nhận.

Những nỗ lực đàm phán trước đây giữa hai nước, dù có lúc tiến triển, đều thất bại do bất đồng về lãnh thổ và sự can dự của các cường quốc.

Cũng trong cuộc họp Nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho biết Israel sẽ sớm có phản ứng trước các lời kêu gọi thành lập Nhà nước Palestine tại diễn đàn các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời cho động thái này là "đe dọa sự tồn tại của Israel."

Ông Netanyahu cũng cho biết sau Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông sẽ gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là lần gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump - nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác./.

Căng thẳng tại Trung Đông: Israel tiếp tục không kích nhiều thành phố của Syria Các khu vực bị tấn công bao gồm vùng ven thành phố Homs ở miền Trung Syria, thành phố cảng Latakia bên bờ biển Địa Trung Hải và thành phố sa mạc Palmyra.