Israel đột kích địa điểm ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria

Israel đã tấn công một địa điểm gần Kisweh, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, hôm 26/8 khiến 6 binh sỹ nước này thiệt mạng và tiếp tục ném bom vào ngày 27/8.

Quân đội Israel tham gia diễn tập gần hành lang Núi Hermon ở miền Nam Syria ngày 28/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 27/8, quân đội Israel đã đột kích một địa điểm gần Kisweh, ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.

Trước đó 1 ngày, quân đội Israel cũng đã ném bom địa điểm trên.

Truyền hình nhà nước dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Syria cho biết Israel đã tấn công địa điểm trên hôm 26/8 khiến 6 binh sỹ nước này thiệt mạng và tiếp tục ném bom vào ngày 27/8.

Trích dẫn một nguồn tin chính phủ, hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết binh lính đã phát hiện "các thiết bị giám sát và nghe lén" trong khu vực, trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công hôm 26/8.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết ít nhất 8 đợt không kích đã được tiến hành nhằm vào địa điểm trên.

Một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên cho biết địa điểm này trước đây là một căn cứ quân sự của Syria ở Tal Maneh, gần Kisweh.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đây là lần đầu tiên Israel tiến hành đột kích trên bộ kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ hồi tháng 12/2024.

Kể từ đó, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria và chiếm đóng phần lớn khu vực phi quân sự do Liên hợp quốc tuần tra ở phía Syria thuộc ranh giới đình chiến giữa hai nước./.

