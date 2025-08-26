Syria cáo buộc Israel triển khai quân tới gần khu vực Núi Hermon

Thế giới

Bộ Ngoại giao Syria nói rõ việc Israel triển khai binh sỹ tới gần khu vực Núi Hermon là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Quân đội Israel tham gia diễn tập gần hành lang Núi Hermon ở miền Nam Syria ngày 28/4/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/8 cho biết Israel đã triển khai 60 binh sỹ tới gần khu vực Núi Hermon thuộc lãnh thổ Syria.

Bộ Ngoại giao Syria nói rõ đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tạo mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình, an ninh ở Trung Đông.

Người dân tại khu vực trên cho biết sự việc xảy ra gần một đỉnh đồi chiến lược nhìn xuống Beit Jinn, giáp giới với Liban, và đã có 6 người Syria bị các binh sỹ Israel bắt giữ.

Khu vực quanh Beit Jinn từ lâu được xem là điểm nóng buôn lậu vũ khí của lực lượng Hezbollah và các nhóm thánh chiến Palestine. Trước đây, các cuộc đột kích của Israel thường tập trung vào tỉnh Quneitra ở phía Nam.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận các binh sỹ thuộc Lữ đoàn 474, Sư đoàn 210, đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn "các nghi phạm khủng bố," đồng thời thu giữ các tên lửa chống tăng RPG, thiết bị nổ tự chế (IED), súng trường và lượng lớn đạn dược.

Ngoài ra, binh sỹ Israel cũng khám xét các kho vũ khí ở miền Nam Syria.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tham gia các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm giảm leo thang căng thẳng ở miền Nam Syria.

Damascus hy vọng có thể tiến tới một thỏa thuận an ninh với Tel Aviv để mở đường cho các cuộc đối thoại chính trị mở rộng hơn sau này.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái, Israel đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch tại quốc gia láng giềng phía Đông Bắc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là cộng đồng thiểu số Druze ở miền Nam Syria.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hồi tháng Một năm nay tuyên bố rằng binh sỹ nước này sẽ hiện diện vô thời hạn trên đỉnh Núi Hermon, quân đội Israel đã thiết lập ngay một vùng an ninh trên thực địa và thường xuyên tổ chức tuần tra, dựng trạm kiểm soát cũng như tiến hành lục soát các làng mạc trong khu vực./.

