Thế giới

Trung Đông

Israel phủ nhận thông tin đàm phán trao đổi lãnh thổ với Syria

Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định thông tin nước này từng cân nhắc giao khu vực Núi Dov để đổi lấy việc Syria từ bỏ yêu sách chủ quyền Cao nguyên Golan là “hoàn toàn sai sự thật.”

Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng nước này từng cân nhắc việc trao đổi khu vực Núi Dov để đổi lấy việc Syria từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Thông tin này được đưa ra sau khi kênh truyền hình công cộng KAN của Israel đăng tải báo cáo về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa hai nước.

Văn phòng Thủ tướng Israel đã nhanh chóng phản hồi bằng một tuyên bố gửi tới KAN, khẳng định những thông tin về việc cân nhắc giao khu vực Núi Dov là "hoàn toàn sai sự thật."

Theo nguồn tin từ phía Syria được KAN trích dẫn, Damascus hiện đang tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn, đặc biệt là tình hình tại khu vực Núi Druze.

Nguồn tin này cho rằng vấn đề Núi Dov cần được giải quyết trong khuôn khổ rộng lớn hơn về phân định biên giới giữa ba nước Syria, Liban và Israel.

Cả ba quốc gia này đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Núi Dov. Phong trào Hồi giáo Hezbollah cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì vũ trang cho đến khi "giải phóng" được khu vực này khỏi sự kiểm soát của Israel.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh căng thẳng khi Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria.

Theo đài truyền hình nhà nước Al Ekhbariya của Syria, các nguồn tin quân sự xác nhận Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào doanh trại cũ của quân đội Syria tại Kiswa./.

(Vietnam+)
#Israel #Syria #Núi Dov #Cao nguyên Golan #đàm phán lãnh thổ #căng thẳng khu vực Israel Syria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trung Quốc lo ngại vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án việc dân thường, nhân viên y tế, báo chí tiếp tục trở thành nạn nhân, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Người dân Israel tuần hành tại Tel Aviv ngày 17/8/2025, yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích thủ đô Sanaa của Yemen

Các đợt không kích của Không quân Israel nhắm vào khu vực gần Dinh Tổng thống, các trạm điện và những địa điểm được cho là nơi Houthi cất giữ tên lửa đạn đạo.