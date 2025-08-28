Israel phủ nhận thông tin đàm phán trao đổi lãnh thổ với Syria

Israel đã chính thức bác bỏ thông tin cho rằng nước này từng cân nhắc việc trao đổi khu vực Núi Dov để đổi lấy việc Syria từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Thông tin này được đưa ra sau khi kênh truyền hình công cộng KAN của Israel đăng tải báo cáo về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa hai nước.

Văn phòng Thủ tướng Israel đã nhanh chóng phản hồi bằng một tuyên bố gửi tới KAN, khẳng định những thông tin về việc cân nhắc giao khu vực Núi Dov là "hoàn toàn sai sự thật."

Theo nguồn tin từ phía Syria được KAN trích dẫn, Damascus hiện đang tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn, đặc biệt là tình hình tại khu vực Núi Druze.

Nguồn tin này cho rằng vấn đề Núi Dov cần được giải quyết trong khuôn khổ rộng lớn hơn về phân định biên giới giữa ba nước Syria, Liban và Israel.

Cả ba quốc gia này đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực Núi Dov. Phong trào Hồi giáo Hezbollah cũng đã tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì vũ trang cho đến khi "giải phóng" được khu vực này khỏi sự kiểm soát của Israel.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh căng thẳng khi Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Nam thủ đô Damascus của Syria.

Theo đài truyền hình nhà nước Al Ekhbariya của Syria, các nguồn tin quân sự xác nhận Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào doanh trại cũ của quân đội Syria tại Kiswa./.

Syria cáo buộc Israel triển khai quân tới gần khu vực Núi Hermon Bộ Ngoại giao Syria nói rõ việc Israel triển khai binh sỹ tới gần khu vực Núi Hermon là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước này, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.