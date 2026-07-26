Phi công tiêm kích có còn giữ vai trò quyết định trong kỷ nguyên AI?

Sự bùng nổ của AI và thiết bị bay không người lái đang làm thay đổi tác chiến hiện đại, đặt ra câu hỏi về tương lai và vai trò của phi công quân sự trên chiến trường.

Máy bay chiến đấu từng là biểu tượng sức mạnh của không quân hiện đại, nhưng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị bay không người lái (drone) đang tạo ra bước ngoặt lớn trong môi trường tác chiến hiện đại. Từ lập kế hoạch, trinh sát đến tấn công chính xác, AI ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ vốn do con người thực hiện. Trong bối cảnh đó, giới quân sự đặt câu hỏi liệu phi công tiêm kích có tiếp tục giữ vai trò trung tâm, hay sẽ chuyển sang mô hình tác chiến mới với sự phối hợp giữa con người và hệ thống tự động./.