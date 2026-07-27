Tri ân các Anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, ngày 26/7, tại Đền thờ Côn Đảo, đã trang trọng diễn ra Lễ giỗ các Anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tri ân, trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, công nghệ số đã được ứng dụng mạnh mẽ.

Thời điểm này, Trang thông tin điện tử tra cứu phần mộ liệt sỹ Côn Đảo cũng đi vào vận hành giúp rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi tối đa cho hàng nghìn lượt thân nhân trên cả nước khi tìm kiếm thông tin và thăm viếng.

Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến thắp lên tại Côn Đảo hôm nay không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là lời hứa sắt son của Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình phát triển nhanh, bền vững vì hạnh phúc của nhân dân./.