An Giang: Lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ Anh hùng, liệt sỹ và người có công

Lễ giỗ Anh hùng, liệt sỹ và người có công sẽ trở thành nghi lễ truyền thống của tỉnh nhằm lan tỏa sâu rộng đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa,” giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương.

Sáng 27/7, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá), tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, Lễ giỗ Anh hùng, liệt sỹ và người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Đây là lần đầu tiên An Giang tổ chức Lễ giỗ Anh hùng, liệt sỹ và người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh An Giang qua các thời kỳ, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sỹ, người có công, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ và người có công; thỉnh chuông, thỉnh trống và dâng hương tại chính điện Đền tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng dâng hương. (nh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ và người có công với cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; giáo dục thế hệ trẻ sống có lý tưởng, biết tri ân lịch sử, trân trọng hòa bình và tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ tiền nhân, anh hùng, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Khắc ghi công lao to lớn ấy, tỉnh An Giang đã xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ và người có công - công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, là nơi tri ân, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã thống nhất bổ sung danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng, liệt sỹ và người có công của tỉnh An Giang (cũ), đổi tên thành Đền thờ Anh hùng, liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thực hiện nghi thức thỉnh chuông. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đền lưu danh 2.560 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 32.387 anh hùng, liệt sỹ, người có công, trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn và truyền thống cách mạng trên quê hương An Giang.

Lễ giỗ Anh hùng, liệt sỹ và người có công năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức và sẽ được duy trì vào dịp 27/7 hằng năm, trở thành một nghi lễ truyền thống nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, tối 26/7, tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục mang đậm giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn, tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc, ca ngợi sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm nhấn là vở cải lương kinh điển “Tiếng hò sông Hậu” do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng./.

79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Tiếp nối mạch nguồn tri ân Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.