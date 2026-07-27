Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Sau gần bốn năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI (2022-2026), công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.

Giai đoạn 2022-2026, tổng trị giá hoạt động của toàn Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Riêng công tác xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 35 triệu lượt người.

Phong trào “Tết Nhân ái” sau bốn năm triển khai đã vận động và trao gần 9,4 triệu suất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng.

“Tháng Nhân đạo” huy động gần 2.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu lượt người và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.500 căn nhà Chữ thập Đỏ cùng nhiều công trình nhân đạo tại cộng đồng./.