Đồng Tháp: Công nghệ số giúp rút ngắn con đường đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về

Hơn 20 năm qua, các thành viên Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và trong tỉnh Đồng Tháp.

Thiết thực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đội K91 đã đẩy mạnh thu thập thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội.

Khoảng 1 năm qua, Đội K91 đã thành lập Fanpage Đội K91 trên Facebook và đến nay có khoảng 4.000 thành viên. Đây là “cầu nối” thông tin giữa thân nhân của liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt với Đội K91 và những người biết manh mối, tin tức liệt sỹ hy sinh năm xưa.

Trên Fanpage Đội K91, đơn vị nhận được rất nhiều bài đăng nhờ tìm hài cốt liệt sỹ và cả thông tin của những nhân chứng lịch sử từng tham gia các trận đánh; người trực tiếp chôn cất hay biết vị trí an táng liệt sỹ năm xưa. Để thuận tiện cho việc tiếp nhận, thu thập, xác minh thông tin, lãnh đạo Đội K91 đã công khai số điện thoại trên Fanpage này.

Giao diện phần mềm “Quản lý hồ sơ liệt sỹ” do Đội K91 thực hiện. (Ảnh: Nhựt An/ TTXVN)

Thông qua mạng xã hội, nhiều người biết đến nhiệm vụ, việc làm ý nghĩa của Đội K91 và đã cung cấp những thông tin hữu ích. Từ thông tin quý báu đó, Đội K91 tiếp tục thu thập thêm thông tin, xác minh, đối chiếu để làm cơ sở cho việc đào tìm.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 cho biết sau khi thiết lập trang Facebook, Đội tiếp nhận rất nhiều thông tin của thân nhân liệt sỹ, người dân và những nhân chứng năm xưa, thông qua việc tương tác, bình luận trực tiếp và điện thoại.

Tiếp nhận thông tin của người dân, nhân chứng, cựu chiến binh về vị trí, khu vực có chôn cất hay nghi ngờ có hài cốt liệt sỹ, Đội K91 đăng tải những thông tin này lên trang Facebook để lan tỏa rộng hơn.

Người có thông tin liên quan sẽ tương tác, trao đổi, xác minh, hỗ trợ Đội K91 trong quá trình khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Khi thu thập đủ các yếu tố cần thiết, Đội K91 tiến hành khảo sát thực địa và tổ chức đào tìm. Qua đó, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hiệu quả hơn, giảm bớt thời gian, công sức đào tìm.

Đội K91 đã nghiên cứu, xây dựng và đang chạy thử nghiệm phần mềm “Quản lý hồ sơ liệt sỹ”. Năm xưa, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh được an táng cùng một khu vực, một nghĩa trang. Sau đó, đã có những đơn vị chức năng đến cất bốc, cải táng hài cốt liệt sỹ về các nghĩa trang khác.

Do nhiều nguyên nhân, có những khu vực, nghĩa trang chưa cất bốc hết hài cốt liệt sỹ, gây khó khăn cho việc xác định và tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt cho đơn vị chức năng hiện nay.

Trên phần mềm “Quản lý hồ sơ liệt sỹ,” nhiều thông tin của liệt sỹ được lưu trữ trên hệ thống như thông tin về liệt sỹ và quy tập (họ tên, ngày sinh, ngày hy sinh, quê quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác, địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu, ngày quy tập hài cốt…); thông tin thân nhân và người thờ cúng liệt sỹ; người cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ. Phần mềm giúp việc quản lý, tìm kiếm, rà soát, đối chiếu thông tin hài cốt liệt sỹ thuận tiện, nhanh chóng, chính xác hơn.

Đội K91 vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô năm 2025-2026 ở 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và trong tỉnh Đồng Tháp. Kết quả, có 68 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, quy tập và đã tiến hành truy điệu, cải táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Nông (tọa lạc xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp).

Ngay sau đó, Đội K91 tiếp tục tiến hành lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính; thu thập, rà soát, xác minh thông tin và đang tổ chức đào tìm hài cốt liệt sỹ ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Đại úy Huỳnh Tấn Ngàn, nhân viên báo vụ Đội K91 đang cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại ấp Gò Da, xã biên giới Tân Hồng. Anh cho biết đã tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ năm 2015 đến nay, cùng đồng đội vượt qua nhiều khó khăn… Mỗi khi tìm thấy hài cốt liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ trong Đội rất phấn khởi, mọi mệt nhọc như tan biến.

Hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ của Đội K91 hôm nay được hỗ trợ bởi sức mạnh của công nghệ và sự lan tỏa từ cộng đồng. Từ những lượt tương tác, dòng tin nhắn trên không gian mạng đến dữ liệu số hóa trong phần mềm quản lý, mỗi thông tin từ nhân chứng lịch sử đều trở thành manh mối vô giá.

Công nghệ số đã làm ngắn lại khoảng cách không gian và thời gian, con đường đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình càng thêm rộng mở.

Đối với cán bộ, chiến sỹ Đội K91, từng hài cốt được tìm thấy, từng danh tính được trả lại không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã ngã xuống, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, tiếp thêm động lực để các anh vững bước trên hành trình tri ân thiêng liêng đầy tự hào./.

Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm - nơi yên nghỉ của những Anh hùng liệt sỹ Việt-Lào Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm (Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.205 liệt sỹ, trong đó có hơn 1.000 liệt sỹ vẫn chưa được xác định danh tính, 12 mộ tập thể và 16 mộ liệt sỹ bộ đội nước bạn Lào.

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