Xã hội

Cà Mau: Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và Đền thờ 10 liệt sỹ Hòn Khoai

Dự án trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai có kinh phí 6,1 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đền thờ, nhà quản lý, bức phù điêu, sân đường nội bộ, cảnh quan sinh thái...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Sáng 27/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Đây là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa tâm linh đặc biệt, thể hiện sâu sắc.

Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong số đó, Dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh có kinh phí 29 tỷ đồng, tập trung cải tạo các khu mộ, đài tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà quản trang, nhà bia ghi danh, tượng đài các chiến sỹ Mậu Thân, hệ thống sân đường nội bộ, chiếu sáng và cây xanh.

Dự án trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai có kinh phí 6,1 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đền thờ, nhà quản lý, bức phù điêu, sân đường nội bộ, cổng, hàng rào và cảnh quan sinh thái.

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Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng thông tin công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Cà Mau (phường An Xuyên) và Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai là công trình văn hóa lịch sử mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, là nơi yên nghỉ ngàn đời của các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu, cống hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua thời gian, hai công trình quan trọng này đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, một số hạng mục sân đường bị sụt lún, ngập cục bộ khi mưa lớn và một số phần mộ, nhà bia ghi danh bị hư hỏng, do đó việc trùng tu, nâng cấp là yêu cầu cấp thiết. Sau quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư công chặt chẽ, dự án đã chính thức đủ điều kiện khởi công.

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, bền vững, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân, đồng thời là 'địa chỉ đỏ' để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 369 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (kinh phí hơn 24,7 tỷ đồng); đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, bàn giao mẫu ADN hài cốt liệt sỹ; chỉnh trang tất cả các nghĩa trang, công trình ghi công trên địa bàn.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đền thờ 10 liệt sỹ Hòn Khoai #Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Cà Mau
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Ngày Thương binh Liệt sỹ

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