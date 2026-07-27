10 ngôi sao giá trị "khủng" nhất ASEAN Cup 2026: Xuân Son đứng thứ mấy?

ASEAN Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Trong đó, đội tuyển Indonesia sở hữu những cái tên đắt giá với chính sách nhập tịch thời gian qua.

Dù vắng bóng nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, đội tuyển Indonesia vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về giá trị đội hình tại ASEAN Cup 2026. Lực lượng nòng cốt của đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục là dàn cầu thủ gốc châu Âu nhập tịch.

Trong top 10 gương mặt được định giá cao nhất giải đấu năm nay, tuyển Indonesia áp đảo hoàn toàn với 8 đại diện, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất tiền đạo Nguyễn Xuân Son góp mặt.

Dẫn đầu danh sách trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt là trung vệ Justin Hubner với mức định giá 1 triệu Euro (khoảng 30 tỷ đồng), xếp ngay sau là tiền vệ Thom Haye với 900.000 Euro (khoảng 27 tỷ đồng)./.