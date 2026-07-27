Xã hội

Đại hội Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam: Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống Hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước.

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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 27-28/7 tại Hà Nội, với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cả nước.

Đại hội xác định phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là "Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường," lấy chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp làm ba khâu đột phá.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống Hội và những người làm công tác nhân đạo cả nước, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026). Đây cũng là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Hội trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nhân đạo, an sinh xã hội và phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam #tình nguyện viên #Công tác nhân đạo
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