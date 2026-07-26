Chính trị

Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghệ An

Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ.

Văn Tý

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Việt-Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ cấp Quốc gia, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, đại sứ quán và các tỉnh đoàn nước bạn Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh lịch sử dân tộc Việt Nam là bản trường ca bất tận về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình. Hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm máu xương của thế hệ cha anh.

Tuổi trẻ Việt Nam luôn ghi nhớ và cụ thể hóa sự tri ân bằng nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, chăm sóc nghĩa trang, phục dựng di ảnh, số hóa tư liệu lịch sử, tổ chức an sinh xã hội và “Đền ơn đáp nghĩa." Mỗi ngọn nến thắp sáng là lời hứa của thế hệ trẻ: sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Thực hiện nghi lễ tại chương trình, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tri ân trên từng phần mộ.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công. Nhóm thanh niên Skyline trao tặng công nghệ số 100 di ảnh liệt sỹ (trong đó trao trực tiếp tại buổi lễ cho 27 đại diện gia đình).

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt-Lào là nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Lào. Đây không chỉ là nơi khắc ghi tuổi xuân của các anh hùng mà còn là biểu tượng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu thủy chung giữa hai dân tộc.

Cùng thời điểm với Lễ thắp nến tri ân cấp Quốc gia tại Nghệ An, các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang, đền thờ, công trình ghi công liệt sỹ. Đặc biệt, không khí tri ân càng thêm xúc động tại các nghĩa trang vừa đón nhận, an táng hài cốt liệt sỹ từ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ." Sự kiện là lời đón chào các anh trở về với đất mẹ trong vòng tay yêu thương của đồng bào.

Trước đó, Trung ương Đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân tại Nghệ An, như hành trình về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử Truông Bồn; Hội nghị sơ kết chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Liệt sỹ #Người có công Nghệ An
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