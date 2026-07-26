Xã hội

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Địa ngục trần gian” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Sơn La tổ chức sự kiện nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ hòa bình cho các thế hệ.

Thông tin chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Địa ngục trần gian”. (Ảnh: Báo Sơn La)
Thông tin chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Địa ngục trần gian”. (Ảnh: Báo Sơn La)

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi hoạt động "Về nguồn" từ ngày 26 đến 30/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và các địa điểm lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Chuỗi sự kiện nhằm tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ hòa bình cho các thế hệ.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian," diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/7 tại sân Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Được dàn dựng theo hình thức sử thi kết hợp thực cảnh và nhạc kịch, chương trình gồm 11 cảnh diễn liên hoàn, tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sỹ cách mạng bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La. Từ bối cảnh khắc nghiệt của một "địa ngục trần gian," chương trình khắc họa quá trình biến nơi giam cầm thành "trường học cách mạng," nơi hun đúc ý chí, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh của các chiến sỹ cộng sản.

Thông qua sự kết hợp giữa ca, múa, nhạc, kịch và nghệ thuật thực cảnh, chương trình đưa khán giả trở về với những dấu mốc lịch sử hào hùng tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, góp phần lan tỏa giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 27/7, "Địa ngục trần gian" còn được định hướng trở thành chương trình nghệ thuật thường niên, từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của Sơn La, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện "Về nguồn", sáng 27/7, lúc 8 giờ 30 phút, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ khai mạc Triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943" tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Triển lãm giới thiệu ba nội dung chính gồm: sự hiện diện của thực dân Pháp tại Sơn La và quá trình xây dựng Nhà tù Sơn La; Chi bộ Nhà tù Sơn La và cuộc vượt ngục năm 1943; hành trình của các chiến sỹ sau cuộc vượt ngục cùng những đóng góp của họ đối với cách mạng.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn có lễ thắp nến tri ân vào tối 26/7 tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; lễ dâng hương, dâng hoa sáng 27/7 tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sỹ và Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Thông qua chuỗi hoạt động "Về nguồn", tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, đồng thời hướng tới xây dựng sự kiện trở thành lễ hội văn hóa-du lịch thường niên có sức lan tỏa rộng, tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ vào năm 2027./.

(Vietnam+)
#Thương binh #Sơn La #Di tích lịch sử #Về nguồn #Nghệ thuật #Du lịch #Liệt sỹ Sơn La
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80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

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