Tuổi trẻ Quảng Trị tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những việc làm thiết thực

Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Bảy tri ân, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ, ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Camel và Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” năm 2026.

Ngay từ sớm, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách để hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang lại bàn thờ liệt sỹ, làm cỏ sân vườn và chuẩn bị những mâm cơm cúng gia tiên ấm cúng. Không khí nghiêm trang xen lẫn sự gần gũi, ân cần và sự hiện diện của tuổi trẻ mang lại hơi ấm gia đình thân thương, góp phần xoa dịu những đau thương, mất mát hằn sâu trên đôi vai và nếp nhăn thời gian của các mẹ.

Tại thôn Đông Trung Trường (xã Diên Sanh), Ban tổ chức chương trình đã đến dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ, tặng quà và tổ chức bữa cơm gia đình ấm áp tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sô (sinh năm 1925). Gia đình mẹ Lê Thị Sô là một trong những minh chứng trọn vẹn cho sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại. Trong gia đình mẹ có tới 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mẹ chồng, chị dâu của mẹ Sô và mẹ Sô) và 7 người thân đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có người chồng và người con trai của mẹ Sô.

Trực tiếp tham gia chương trình, anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xúc động cho biết, mỗi bữa cơm tri ân hôm nay không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những cống hiến, hy sinh lớn lao của các mẹ và các anh hùng liệt sỹ mà còn là lời hứa quyết tâm tiếp nối mạch nguồn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, sống, học tập và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm góp sức xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của tuổi trẻ Quảng Trị và các đơn vị đồng hành đã đến thăm hỏi, trao quà tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước (sinh năm 1927) tại khu phố Thạch Hãn, phường Quảng Trị và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui (sinh năm 1923) tại thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng.

Để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, chương trình “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ” năm 2026 đã được tuổi trẻ Quảng Trị triển khai tổ chức tại 20 nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Trong không gian gần gũi, bên mâm cơm ấm cúng, các đoàn viên thanh niên còn được lắng nghe những ký ức thời chiến đầy xúc động qua lời kể của các mẹ.

Ánh mắt Mẹ trìu mến cùng cái nắm tay ấm áp với thế hệ trẻ hôm nay như gói trọn tình yêu thương và làm sâu sắc thêm giá trị của hòa bình, nối dài mạch nguồn tri ân trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng./.

Những mâm cơm nghĩa tình trong căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng Sau nghi thức dâng hương, cúng cơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, những người trẻ quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Con, cùng dùng bữa cơm gia đình giản dị mà ấm áp.